Lionel Messi parti, Gérard Piqué parle d'une équipe "brisée"

Le défenseur du Barça sait ce que représente la perte de Messi, mais s'attend à ce que l'équipe catalane parvienne finalement à redresser la tête.

Avec Lionel Messi, Gérard Piqué faisait partie des derniers rescapés de la grande époque du Barça. Avec le départ forcé de l'Argentin, lequel se dirige vers le Paris Saint-Germain, le défenseur espagnol se retrouve orphelin d'un partenaire avec lequel il a tout gagné. Catalan assumé, Gérard Piqué est donc particulièrement touché.



Le défenseur âgé de 34 ans s'est confié sur le sujet au sortir de la large victoire du FC Barcelone face à la Juventus Turin (3-0), dimanche soir, lors du Trophée Joan Gamper. Selon lui, l'équipe entraînée par Ronald Koeman est "brisée", mais n'a d'autres choix que de tout faire pour se relever de cette terrible nouvelle.

"L’histoire a déjà montré que nous nous relèverons"

"L’équipe était un peu brisée à cause du départ de Messi. Nous savons qu’avec Leo, nous perdons une pièce très importante. C’est le meilleur joueur de tous les temps. Au niveau du talent, nous ne serons pas aussi talentueux, mais l’équipe va se développer dans d’autres domaines", a confié Gérard Piqué face aux médias.

"Il y a des joueurs qui doivent assumer plus de responsabilités et d’autres rôles. En fin de compte, nous sommes obligés de rivaliser et d’essayer de gagner. La gestion de ces dernières années n’a pas été la meilleure, cela nous pénalise. Mais l’histoire a déjà montré que nous nous relèverons", a ensuite ajouté l'Espagnol, remonté.

Comme Lionel Messi l'avait fait, dimanche, lors de ses adieux officiels, Gérard Piqué a donc critiqué ouvertement l'ancien président Josep Maria Bartomeu, jugé responsable d'une grande partie des maux qui gangrènent acuellement le FC Barcelone. Et donc indirectement de la non-signature du sextuple Ballon d'Or.