Joueurs, entraîneurs et dirigeants de la Ligue 1 livrent leur sentiment sur l'arrivée annoncée de Lionel Messi.

L'arrivée probable de Lionel Messi au PSG met la Ligue 1 dans tous ses états ! Voici les réactions des acteurs de la Ligue 1 (joueurs, entraîneurs, dirigeants) pour ce que l'on peut déjà qualifier de plus grande recrue de l'histoire de notre championnat.

Ander Herrera, milieu de terrain du PSG :

« Je comprends qu'un joueur comme Messi qui est libre tout le monde parle de lui. Le PSG a un projet très attractif. Je suis un joueur et je ne suis pas dans le business. J'ai toujours dit que c'était le meilleur joueur de l'histoire du football. J'ai beaucoup joué et souffert contre lui en Espagne. »

Jorge Sampaoli, entraîneur de l'OM et ancien sélectionneur de l'Argentine :

« C'est fabuleux pour le foot français. C'est le meilleur joueur du monde ! Même si on sera adversaire c'est génial. C'est le meilleur. »

Christophe Galtier, entraîneur de l'OGC Nice :

« C'est très bien, c'est très bien pour le football français. Honnêtement je crois les doigts pour que Monsieur Messi, car c'est Monsieur Messi, puisse venir rejoindre la Ligue 1. Et j'espère que partout où il passera dans les stades en France, les stades seront pleins parce que ce sera un très grand privilège de le voir jouer et qu'il faut en profiter. »

Michel Der Zakarian, entraîneur de Montpellier :

« Extraordinaire. Ça serait extraordinaire. Je ne vais pas être poli mais il me fait bander. C'est un super joueur. On dit qu'on a un championnat de merde, qu'on a plein de choses qui sont pas bonnes mais si on arrive à faire venir un joueur comme ça, c'est extraordinaire. On va se régaler. »

Claude Puel, entraîneur de Saint-Etienne :

« C'est un joueur de folie. Aujourd'hui, quelles équipes peuvent faire venir Messi ? Il n'y en a pas beaucoup. Le problème serait d'assurer un certain équilibre dans l'équipe car quand on a un joueur comme ça, on ne peut pas en avoir cinq ou six car il faut trouver un équilibre. Mais cela ne m'appartient pas. »

Christophe Pélissier, entraîneur de Lorient :

« C'est une nouvelle extraordinaire pour le football français et l'attrait de la Ligue 1 à l'international. J'espère qu'un joueur de cette classe va venir. On joue le Paris-SG, le 22 décembre. J'ai donc le temps de me casser la tête. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui est arrivé à contrecarrer ses plans. A titre personnel, j'espère qu'un joueur de cette classe-là va venir en Ligue 1. »

Oscar Garcia, entraîneur de Reims :

« Je suis un peu triste car je suis supporteur de Barcelone donc ce n'est pas une bonne nouvelle pour Barcelone. Mais c'est une très bonne nouvelle pour la Ligue 1 parce que maintenant, tout le monde va vouloir suivre la Ligue 1. Il y a beaucoup de bons joueurs plus Lionel Messi s'il signe à Paris. »

Pascal Gastien, entraîneur de Clermont :

« Je trouve que c'est extraordinaire pour le football français pour les gens qui vont voir ce joueur. Tous les enfants doivent vite venir le voir. C'est fantastique pour tout le monde. »

Gérald Baticle, entraîneur d'Angers :

« Ca a d'abord été un choc de le voir ne pas rester au Barça. C'est un joueur qui illumine les stades par sa classe, par ses gestes, par tout ce qu'il est capable de faire. Je pense que les gens vont dans les stades pour vibrer. Pour moi c'est une grande fierté de voir un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur, venir jouer en Ligue 1. »



Frédéric Antonetti, entraîneur de Metz :

« Lionel Messi en Ligue 1, c'est extraordinaire. Bien sûr, voilà. Mais la deuxième chose, c'est que pour un puriste comme moi du football, Messi doit terminer sa carrière à Barcelone. Pour moi, Messi c'est Barcelone. Mais ça... c'était avant. Pour moi, les grands joueurs qui évoluent dans un grand club doivent terminer. »