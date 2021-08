Sans Messi, le Barça étrille la Juventus Turin de Ronaldo (3-0)

Quelques heures après les adieux officiels de Léo Messi, le FC Barcelone n'a fait qu'une bouchée de la Juventus Turin lors du Trophée Gamper (3-0).

Le matin même, ils étaient au bord des larmes lors des adieux de leur coéquipier et ami Lionel Messi au FC Barcelone . Le soir, les joueurs catalans ont su se remettre la tête à l'endroit et faire honneur à la Pulga, venant largement à bout de la Juventus Turin (3-0) en marge du trophée Joan Gamper, à l'Estadi Johan Cruyff.



Messi au PSG : au Bourget, folle ambiance et fausse arrivée de la star

Dimanche soir, les Barcelonais, même sonnés, n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires italiens. Si Lionel Messi était évidemment encore dans toutes les têtes - un hommage sous la forme d'applaudissements ayant été rendu à l'Argentin à la 10ème minute de jeu - le Barça a déroulé, notamment porté par Memphis Depay.

L'article continue ci-dessous

Depay encor buteur, Cristiano Ronaldo discret

Car avec le départ du sextuple Ballon d'Or vers le Paris Saint-Germain, on en oublierait presque que Ronald Koeman dispose toujours d'une formation redoutable. Memphis Depay, arrivé cet été en provenance de l'Olympique Lyonnais et déjà à l'aise sous ses nouvelles couleurs, a encore fait trembler les filets (3e).

Resté en Catalogne, Martin Braitwhaite a lui aussi inscrit un but face à la Vieille Dame (57e). En fin de rencontre, Riqui Puig, formé au Barça, s'est invité à la fête, marquant d'une merveille de frappe enroulée du pied gauche (90e+2). Un troisième et dernier but venant conclure une soirée positive dont tout un club avait grand besoin.

À noter que Cristiano Ronaldo était de retour à Barcelone lors de cette rencontre. Discret, l'ancien du Real Madrid est resté muet et est même sorti à la pause, comme cinq autres de ses coéquipiers. Éloignée des nombreuses rumeurs liées au mercato, la Juventus Turin de Massimiliano Allegri n'est pas encore prête. Et ça se voit !