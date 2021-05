Lille, Yilmaz prévient le PSG pour l'issue de la Ligue 1

Après le match nul face à l'ASSE, Burak Yilmaz a rassuré ses coéquipiers en leur assurant qu'ils seront champions le week-end prochain.

Aux yeux de tous, Lille a grillé son joker ce dimanche soir face à l'AS Saint-Etienne. L'occasion était tellement belle pour le LOSC de se rapprocher très fortement du titre de champion de France. Les hommes de Christophe Galtier avaient besoin de quatre points en deux rencontres pour décrocher le titre de champion de France. Une victoire à domicile face à l'ASSE aurait placé Lille dans une situation parfaite avant son déplacement à Angers lors de la 38ème journée de Ligue 1.

Mais voilà, le scénario idéal ne peut pas toujours se produire. Le LOSC a donc concédé un match nul à domicile face à l'ASSE tandis que le Paris Saint-Germain s'est largement imposé contre le Stade de Reims au Parc des Princes. Résultat, Lille va devoir absolument s'imposer sur la pelouse d'Angers dimanche prochain, où espérer faire un meilleur résultat que le PSG si jamais les Dogues ne l'emportent pas, pour être sacré champion de France dix ans après leur dernier titre.

S'il y a bien un homme qui n'est pas inquiet du côté du LOSC, c'est Burak Yilmaz. Du haut de ses 35 ans, l'international turc connaît les difficultés d'une course au titre lui qui a empilé deux championnats de Turquie avec Galatasaray dans sa carrière mais qui a souvent joué le titre avec le club stambouliote. La principale arme offensive du LOSC est expérimenté et sait qu'il faudra garder son calme sur la pelouse d'Angers pour ne pas tout gâcher.

" Ne vous inquiétez pas, on va être champions !"



Après la rencontre face à l'ASSE, Burak Yilmaz a rassuré ses coéquipiers à sa manière, des images captées par Canal + : "Nous vous inquiétez pas, On va être champions ! Ne vous inquiétez pas ! On va être champions ! Vous êtes des chiens au combat ! Ne vous inquiétez pas ! On va être champions la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas ! Vous aller voir. On va être champions la semaine prochaine. Vous allez voir ! Contre n'importe qui ! Vous allez voir".

Christophe Galtier a également indiqué que le LOSC était confiant avant la dernière rencontre, ayant son destin en main, lors de la conférence d'après-match contre l'ASSE dimanche soir : "Notre parcours dans ce championnat s’est énormément fait à l’extérieur. On a ce dernier match qui sera une finale, face à Angers. Il faudra faire mieux que le PSG. Il faudra être sur nos fondamentaux, sur ce qu’on sait très bien faire à l’extérieur.

"On est toujours devant, ça crée du suspense pour tout le monde. Il faudra faire en sorte de l'emporter à Angers. Ca ne sera pas simple. Sur les 13 derniers déplacements, on a 12 victoires et 1 nul. C'est une finale. Il faudra la gagner pour être champion. On ira jouer à Anges pour l'emporter. Ces derniers matchs réservent toujours leurs lots de surprises. C'est tendu pour différentes raisons... Paris va aller à Brest, qui n'est pas encore sauvé", a conclu l'entraîneur des Dogues.