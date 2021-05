Lille - Ces chiffres qui attestent de la nervosité des Dogues...

Dimanche face à l'ASSE, le LOSC n’a cadré que 2 tirs et n'avait fait pire que 2 fois lors d’une même rencontre de Ligue 1 cette saison. Pression ?

Solide leader de la Ligue 1 depuis de nombreuses semaines désormais, le LOSC est plus proche que jamais de remporter le titre. À une journée de la fin, les Dogues comptent une unité d'avance sur le Paris Saint-Germain, et ont leur destin entre leurs mains. Pour être titrés, les Nordistes devront aller l'emporter à Angers, dimanche soir.

Mais finir le travail n'a rien d'une chose aisée, et avoir les épaules pour supporter une telle pression est compliqué. Preuve en est, Lille a été particulièrement décevant dimanche, face à l'AS Saint-Etienne (0-0), pendant que le Paris Saint-Germain, habitué à cette pression grandissante, s'est facilement imposé sur sa pelouse contre le Stade de Reims (4-0).

Contre les Verts, les hommes de Christophe Galtier ont semblé particulièrement gênés par la pression. Habituellement si séduisants offensivement, ils n'ont pas été en mesure d'inquiéter le jeune gardien stéphanois Etienne Green, en dehors de quelques trop rares occasions. La pression du Champion ? Cela y ressemble fortement...

Le LOSC a été particulièrement discret face aux Verts

En effet, les statistiques de notre partenaire Opta Jean en attestent parfaitement. Face à l'ASSE, le LOSC a été discret comme il l'a rarement été. Lille n’a cadré que 2 tirs contre St Etienne, et n’a fait pire que 2 fois lors d’une même rencontre de Ligue 1 cette saison : 0 v Brest le 14 février et 1 v Rennes le 22 août. Par ailleurs, le LOSC a tiré à 14 reprises lors de cette rencontre, son plus haut total sans trouver le chemin des filets adverses dans l’élite depuis le 14 février dernier contre Brest (15). Révélateur.

Rappelons que la lutte que se livrent lillois et parisiens est quasi historique. Seul un point sépare Lille (80) de Paris (79) avant la dernière journée de Ligue 1 de la saison, soit le plus faible écart entre un leader et son dauphin à ce stade de la compétition depuis la saison 2001/02 (Lens avec un point d’avance sur Lyon mais l’OL finalement champion), révèle Opta Jean. En cas de titre ce week-end, le LOSC aura prouvé qu'il a l'étoffe d'un véritable Champion. En attendant, la pression va monter crescendo lors des prochains jours.