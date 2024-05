Ligue des champions, le pactole pour le PSG en cas de qualification en finale

S’il se qualifie pour la finale de la Ligue des champions, ce mardi soir, le Paris Saint-Germain touchera une fortune comme prime.

Seul club français encore en lice en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain joue son destin ce mardi soir face au Borussia Dortmund lors de la demi-finale retour de la compétition. En cas de victoire qualificative pour la finale, le club francilien empochera une énorme somme.

La prime actuelle du PSG

Qualifié au bout de suspense pour la phase à élimination directe, le Paris Saint-Germain ne s’arrête plus en Ligue des champions. Vainqueur de la Real Sociedad en huitièmes de finale, le club de la capitale française a éliminé le FC Barcelone en quarts de finale. Même s’il a été battu par le Borussia Dortmund (1-0) au match aller des demi-finales, le champion de France compte faire comme en 2020 pour éliminer les Allemands ce mardi soir au Parc des Princes et accéder en finale.

Déjà, de par son statut de demi-finaliste, le PSG est déjà assuré d'empocher près de 120 millions d'euros détaillés comme suit : une prime de participation (15,64 millions d'euros), une prime de résultats sur la saison (7,46 millions d'euros), une prime de coefficient calculée sur les dix dernières années et le classement UEFA (environ 30 millions d'euros), le "market pool" basé sur les droits TV nationaux (33 millions d'euros) et une prime pour les qualifications en huitième (9,6 millions d'euros), quart (10,6 millions d'euros) et demi-finale (12,5 millions d'euros).

L’énorme prime que pourrait empocher le PSG

Après sa défaite (1-0) à l’aller, le Paris Saint-Germain devra l’emporter par deux buts d’écart pour espérer se qualifier pour la finale de Ligue des champions. En cas de qualification, la prime du club francilien va grimper.

En effet, les champions de France toucheront au moins à 135,5 millions d'euros (la prime pour une qualification en finale est de 15,5 millions d'euros). Et si le PSG remporte le trophée tant convoité, les Francilien pourraient se retrouver à 140 millions d'euros.