Ligue des champions, 1e j. : les stats à connaître avant Atlético-Juve

Voici les statistiques Opta à connaître avant Atlético Madrid - Juventus, ce mercredi (21h) au Wanda Metropolitano, pour la 1ère journée du groupe D.

Cinquième opposition entre l'Atlético et la Juve dans l'histoire de la , ce mercredi soir au Wanda Metropolitano (coup d'envoi à 21 heures), pour le compte de la 1ère journée du groupe D.

Les Madrilènes mènent 2 victoires à 1 contre les Turinois, mais restent sur une défaite sèche 3-0 en le 12 mars dernier, synonyme d'élimination en huitième de finale.

Désormais orphelins d'Antoine Griezmann, de Lucas Hernández ou encore de Rodri, les hommes de Diego Simeone s'appuieront sur leur pépite João Félix pour trouver la faille dans l'arrière-garde de la Vieille Dame.

Le champion d'Italie, privé ce soir de Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio, Marko Pjaca et Douglas Costa, tous les quatre blessés, mais aussi de Emre Can et Mario Mandzukic, non retenus pour la C1 par Maurizio Sarri, pourra compter encore et toujours sur Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions.

CR7 adore rappeler aux Colchoneros, les rivaux historiques de son ancien club le , qu'il compte 5 "Coupes aux grandes oreilles" à son palmarès, contre aucune pour les Matelassiers...

Les statistiques à connaître avant Atlético de Madrid - Turin :

La Juventus et l’Atlético de Madrid vont se rencontrer pour la 5e fois en Ligue des Champions. Ils s’étaient affrontés en phase de groupes en 2014/15 (1-0 pour l’Atlético à domicile et 0-0 à Turin) avant de se croiser en 8es de finale la saison passée (2-0 pour l’Atlético à l’aller à Madrid, 3-0 pour la Vieille Dame au retour en Italie).

Les clubs italiens n’ont gagné que 4 de leurs 27 derniers déplacements chez des équipes espagnoles en Ligue des champions (3 nuls, 20 défaites). 3 de ces 4 succès ont été glanés par la Juventus : chez le FC Séville en 2016/17, chez le Real Madrid en 2017/18 et à Valence la saison passée.

L’Atlético de Madrid n’a perdu qu’un seul de ses 8 matches face à des clubs italiens en Ligue des champions (5 victoires, 2 nuls), c’était la saison dernière en mars 2019 chez la Juventus (0-3). C’est d’ailleurs le dernier match des Colchoneros dans la compétition.

L’entraîneur de la Juventus Maurizio Sarri a remporté la avec la saison dernière. Seuls 3 coaches ont gagné la C1 l’année suivant leur sacre en C3 (Rafael Benitez, José Mourinho et Bob Paisley).

Depuis le premier match dirigé par Diego Simeone en Ligue des champions en septembre 2013, l’Atlético de Madrid a rendu 34 clean sheets – c’est plus que toute autre équipe sur la période dans la compétition.

L’Atlético de Madrid va disputer sa première campagne de Ligue des champions sans Antoine Griezmann depuis 2013/14. Il a été impliqué sur 54% des buts des Colchoneros dans la compétition entre septembre 2015 et mars 2019 (19 buts, 7 passes décisives).

Diego Costa a marqué 9 buts en 13 matches de LdC avec l’Atlético de Madrid, trouvant le chemin des filets toutes les 99 minutes et convertissant 26% de ses tirs. À Chelsea, il n’avait inscrit que 2 buts en 15 rencontres de C1, trouvant le chemin des filets toutes les 586 minutes et convertissant seulement 5% de ses tirs.

Si l’attaquant de l’Atlético Joao Felix marque contre la Juve à 19 ans et 312 jours, il deviendra le 5e plus jeune joueur portugais à trouver le chemin des filets en Ligue des champions, après Miguel (17 ans et 327 jours), Gonçalo Guedes (18 ans et 305 jours), Manuel Fernandes (19 ans et 255 jours) et Hugo Viana (19 ans et 302 jours). Son compatriote Cristiano Ronaldo avait inscrit son 1er but en LdC à 22 ans et 64 jours.

L’attaquant de la Juventus Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions (126 buts, hors tours préliminaires). Il a trouvé le chemin des filets dans plus de la moitié de ses 162 matches dans la compétition (82 rencontres différentes) – également un record en LdC.

Avec Opta .