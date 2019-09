Ligue des champions - Cristiano Ronaldo dévoile le but préféré de sa carrière

Lors d'un entretien à ITV, l'attaquant portugais de 34 ans a raconté sa meilleure réalisation à ses yeux : son retourné contre la Juventus en 2018.

"J'ai essayé de marquer ce but pendant de très nombreuses années", a déclaré Cristiano Ronaldo au moment de raconter dans une interview à la chaîne britannique ITV quel était le but le plus marquant de sa carrière. Il s'agit pour l'attaquant portugais de son splendide retourné inscrit sous les couleurs du , face à la , en quart de finale aller de la en 2018.

Même s'il évolue désormais à la Vieille Dame, dont il fut le bourreau, le quintuple Ballon d'Or préfère être franc et affirme ainsi que cette bicyclette a une place à part dans son Panthéon individuel. "J’avais inscrit près de 700 buts, mais je n’avais pas fait cela. Je me suis dit : 'Enfin, j’avais marqué une bicyclette, après un beau saut."

CR7 avait révélé avant que les applaudissements des supporters de la Juventus après ce but mémorable avaient compté dans ce choix de rejoindre les Bianconeri l'été suivant. "Quand les gens ont commencé à m'applaudir dans le stade, je me suis dit 'Waouh'.[Cela] m'a beaucoup surpris parce que cela ne s'est jamais passé dans ma vie, c'était un moment incroyable", avait-il affirmé à DAZN.

Pour débuter la phase de groupes 2019-2020, l'avant-centre portugais va retrouver une équipe qu'il connaît bien, avec l' , ce mercredi soir. L'occasion de briller de nouveau dans une compétition qui n'a plus de secrets pour lui : avec 127 buts il est le meilleur buteur de tous les temps de la coupe aux grandes oreilles.