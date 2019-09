"J'ai gagné 5 Ligues des champions, vous zéro !" - Comment Cristiano Ronaldo est devenu l'ennemi public n°1 de l'Atletico Madrid

La star portugaise a très peu d'amis au Wanda Metropolitano après ses actes et ses exploits avec la Juventus et le Real Madrid au fil des saisons.

Il n’y a guère de rivalités plus grandes entre un joueur et un club adverse que celle entre Cristiano Ronaldo et l'Atletico Madrid. Après avoir passé neuf ans avec le , son rival, c'est compréhensible. Cristiano Ronaldo a inscrit 22 buts contre les Rojiblancos pour le Real Madrid, l'un de ceux ayant contribué à la victoire en finale de la en 2014, tandis que l'Atletico a été battu à nouveau en finale deux ans plus tard, par les Merengue de CR7.

Malgré les nombreux succès face aux hommes de Diego Simeone en , c’est depuis le départ à la du Portugais âgé de 34 ans que la querelle avec Atletico Madrid est passée à un autre niveau. Les deux hommes se sont rencontrés en Ligue des champions la saison dernière, mais avec un plus grand enjeu que cette année. L’Atletico Madrid s’est imposé 2-0 lors du huitième de finale aller, l’équipe de Diego Simeone s’est montrée exceptionnelle pour étouffer Ronaldo et compagnie.

Quand Jose Gimenez a marqué son deuxième but de la soirée avec son équipe, son entraîneur ne pouvait plus se contenir, se retournant pour le public et s'emparant de son entrejambe pour fêter ça. "Cela signifie que nous avons des couilles, beaucoup de couilles. Je l'ai fait en tant que joueur à -Bologna et je l'ai encore fait pour montrer à nos fans que nous avions des cojones", a expliqué le technicien de 48 ans.

Pendant ce temps, la réponse de Cristiano Ronaldo à ce résultat était très différente. "J'ai cinq Ligues de champions, ces gars en ont zéro", a-t-il déclaré après le match, après avoir passé le match à montrer ses cinq doigts aux supporters locaux afin de souligner ses accomplissements durant sa carrière. Venant d'un autre joueur, cela aurait été un acte d’une arrogance étrange après une défaite potentiellement dévastatrice et une mauvaise performance.

Venant de Cristiano Ronaldo, cependant, c'était un avertissement. Un peu moins de trois semaines plus tard, l’attaquant a poursuivi son grand discours en éliminant l'Atletico Madrid, marquant un coup du chapeau alors que la Juventus inversait la situation et laissait l'Atletico sur le carreau.

Après avoir égalé Lionel Messi sur le nombre de triplé en carrière en Ligue des champions, en signant son huitième hat-trick, l’international portugais a imité la célébration des "cojones" de Diego Simeone. "Ce devait être une soirée vraiment spéciale et c'était le cas", a déclaré Ronaldo. "C'est pourquoi la Juventus m'a signé."

C'était un sentiment familier pour l'Atletico et ses fans, de voir la star portugaise réussir à leurs dépens. En plus de ses exploits en finale, Ronaldo avait déjà éliminé l'Atletico en demi-finale de la Ligue des champions 2017 - inscrivant un triplé lors du match aller au Bernabeu - tout en faisant une passe décisive pour le but le vainqueur de Javier Hernandez à la 88e minute du quart de finale en 2015.

Son doublé en demi-finale de la Copa del Rey a également brisé le cœur du fidèle des Rojiblancos en 2014, tout comme ses deux buts sur la double confrontation en quarts de finale en 2011. En fait, seulement neuf fois l'Atletico Madrid a pris le dessus sur Cristiano Ronaldo, l’attaquant remportant 16 de ses 31 rencontres. Il a 25 buts et délivré huit passes décisives.

"Il n’est pas étonnant qu’il entame leurs affrontements avec une telle confiance", affirmait Patrice Evra, après la défaite au match aller de la saison dernière, annonçant qu’il les "écraserait" à l'Allianz Stadium. "Cela montre juste la confiance, la colère, la détermination du meilleur joueur du monde", a déclaré Evra. C’est aussi une confiance partagée par son équipe.

"Il a marqué tant de buts en Ligue des champions et l'avoir avec nous est un avantage considérable", a déclaré Massimiliano Allegri, ancien patron de la Juventus, avant le match retour, ajoutant qu'il s'attendait à une belle performance de Ronaldo "car c'est un match important et il est exalté dans des compétitions comme celle-ci".

En même temps, avec son bilan contre eux et ses actes de confiance suprême / arrogance, il n’est pas étonnant qu’il soit le méchant. "J'espère que les fans ne vont pas me provoquer en criant mon nom et en disant des choses insupportables sur moi une nouvelle fois", a déclaré Ronaldo après le tirage au sort pour la phase de groupes cette saison.

Mais avec des railleries et des gestes comme ceux de la saison dernière, le joueur de 34 ans est capable de faire de son mieux. Près de 10 ans après leur première rencontre, cette incroyable rivalité est toujours vive. Et il n'y a aucune chance que cette flamme s'éteigne cette saison. Mercredi, il y aura du pop-corn prêt pour ce qui promet d'être un nouveau volet palpitant de ce drame entre Cristiano Ronaldo et l'Atletico Madrid.