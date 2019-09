Atlético - Simeone : "Cristiano Ronaldo est un animal de but"

L'entraîneur de l'Atlético Madrid s'apprête à croiser une nouvelle fois Cristiano Ronaldo ce mercredi soir avec la réception de la Juve (21h).

C'est l'un des chocs de cette première journée de . Déjà opposés l'an dernier au stade des huitièmes de finale (qualification de la Vieille Dame grâce au triplé de CR7 en ), l'Atlético et la Juve se retrouvent ce mercredi soir (21h).

Une rencontre lors de laquelle l'entraîneur des Colchoneros, Diego Simeone, se méfiera une nouvelle fois de l'attaquant portugais, contre lequel il a connu de nombreuses déceptions sur la scène européenne, déjà lorsque ce dernier portait le maillot du . Le technicien argentin ne tarit d'ailleurs pas d'éloges au moment d'évoquer le quintuple Ballon d'Or.

"C’est un animal de but, a-t-il affirmé. Il est inutile de préparer quelque chose de spécial pour lui car il crée toujours un danger ou une tension autour de la zone de but. Il est fort de la tête, il est capable d’effectuer de grands changements de rythme, il sait dribbler, il a tout. Avec lui nous avons parfois souffert, nous avons gagné, d’autres fois nous avons perdu, il reste une certitude c’est un animal de but."

Les deux équipes tenteront de lancer de la meilleure des manières leur campagne européenne, elles qui retrouveront également le et le dans cette poule D.