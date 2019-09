Ligue 1 - OM, Sanson : "Benedetto me fait penser à Agüero"

L'attaquant argentin a été loué par son coéquipier de l'Olympique de Marseille après son très bon début de saison en Ligue 1 (quatre buts).

Avec trois victoires sur les trois derniers matches, l' est dans une belle forme avant de recevoir lors de 6e journée de , ce samedi (17h30). Un homme se distingue dans cette dynamique : Dario Benedetto qui enchaîne les buts depuis le match à Nice (3e journée).

Même si le coût de son recrutement a été critiqué par certains observateurs (15 millions d'euros hors bonus), l'avant-centre de 29 ans a rapidement conquis le Vélodrome et ses supporters. Ses coéquipiers sont également emballés à l'image de Morgan Sanson.

Le milieu de terrain marseillais a même comparé Benedetto avec l'un des meilleurs attaquants au monde actuellement. "Il me fait penser à Sergio Agüero. On ne dirait pas comme ça, mais il est très costaud sur ses appuis et il a une grosse frappe de balle."

Dans un entretien accordé récemment à l'Équipe, l'ancien buteur de Boca Juniors était revenu sur son départ tardif vers l'Europe. "Normalement, quand un joueur argentin émigre vers le football européen, il le fait beaucoup plus jeune pour qu'il ait toujours une valeur en cas de revente dans le futur... C'est une énorme réussite pour moi d'être ici, mais ç'a vraiment été dur. Quand on regarde mon parcours, tout a été difficile. Tout"