Messi étend sa domination et remporte un sixième Soulier d'Or

Lionel Messi a obtenu un sixième Soulier d'Or. Le troisième consécutif lors de sa carrière.

C'est désormais fait. Lionel Messi a remporté son sixième Soulier d'Or en signant 36 buts en , devant Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, qui a inscrit 33 réalisations au cours de la saison en Ligue 1. L'Argentin a réussi à obtenir son sixième prix, devenant le plus grand gagnant de l'histoire du trophée. C’est le troisième consécutif de l’Argentin, qui mène le classement historique avec deux récompenses de plus que Cristiano Ronaldo.



Le crack argentin a non seulement dépassé Mbappé dans la course au Soulier d'Or 2018-2019, mais également les meilleurs buteurs des autres grandes ligues européennes, tels que Salah, Aubameyang, Quagliarella ou Lweandowski. Lors de son premier Soulier d'Or, Messi a marqué 34 buts en 2009-2010; dans le second, il a réussi à atteindre 50 réalisations en 2011-2012; lors du troisième, il a marqué un énorme 46 en 2012-2013; son quatrième Soulier d'Or a été forgé lorsqu'il a marqué 37 buts en 2016-2017; lors du cinquième, il en a marqué 34, en 2017-2018 et il a maintenant récolté son sixième trophée en marquant 36 buts sur l'exercice 2018-2019.



Messi ajoute et continue. Il est en train d'élargir sa légende et de faire exploser tous les records du football mondial.



Ce nouveau Soulier d'Or sert à renforcer les arguments qui ouvrent les portes du ballon d’or: comme cette saison, Messi a été le meilleur buteur de la (36), il a également été le plus prolifique de toute la (12) et est le meilleur passeur dans les deux compétitions. La Liga en poche, il a atteint les demi-finales de la Ligue des champions et la finale de la , ce samedi contre Valence, pourrait s'ajouter au compteur. La candidature de Messi pour le Ballon d'Or est vraiment solide.