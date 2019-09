Stats - Un début de saison canon pour Ben Yedder : du jamais vu à Monaco depuis 38 ans

En inscrivant quatre buts lors de ses trois premiers matches à domicile avec l'ASM, l'international français réalise un excellent démarrage.

Buteur face à Nîmes, Marseille (x2) et Nice, Wissam Ben Yedder réalise un début de saison idéal à domicile avec sa nouvelle équipe. L'international français, arrivé cet été en provenance de Séville, a participé mardi à la première victoire de l'ASM en 2019-2020 avec un succès (3-1) dans le derby face à l'OGCN.

Avec quatre buts, l'ancien joueur de réalise un départ canon avec la formation monégasque. C'est simple, on n'avait plus vu ça depuis Éric Pécout en 1981. L'ancien attaquant avait inscrit six buts pour ses débuts sur le Rocher.

Ben Yedder fait ainsi mieux que de nombreux avant-centre de classe mondiale : Radamel Falcao, Fernando Morientes, George Weah, Jurgen Klinsmann, David Trezeguet ou encore Thierry Henry.

4 - Wissam Ben Yedder a inscrit 4 buts lors de ses 3 premiers matches de à domicile avec l'@AS_Monaco, seul Eric Pécout a fait mieux sur les 50 dernières saisons avec le club du Rocher (6 buts en août 1981). Machine.@WissBenYedder pic.twitter.com/RFsXi9iCx7 — OptaJean (@OptaJean) September 25, 2019

WBY peut enchaîner avec la réception de Brest ce samedi (20h) afin de soigner encore plus ses stats mais aussi de poursuivre le redressement de son équipe, actuellement 17e au classement avec six points.