OL - Moussa Dembélé : "Le titre en Ligue 1 ? Il faut y penser"

À défaut de se déclarer candidat, l’attaquant de l’OL, Moussa Dembélé, a admis que son équipe pensait bel et bien au titre en Ligue 1.

Au sortir d’une saison à 15 réalisations en sans être titulaire indiscutable, Moussa Dembélé a rapidement donné le ton en ce début d’exercice 2019-2020 avec un but lors de la 1ère journée à (3-0) puis un doublé face à Angers (6-0), une semaine plus tard. Mais, impuissant à (0-1), il n’a ensuite pas eu sa chance ce samedi contre (1-1). Pas de quoi lui faire revoir ses objectifs à la baisse…

Dembélé veut finir meilleur buteur

"Je ne vais pas m'arrêter là. J'ai de grands objectifs et c'est à moi de les atteindre. Finir meilleur buteur de ? Forcément, c'est possible. Quand on est attaquant, c'est un objectif. Mais ça passe par beaucoup de travail, beaucoup d'efforts défensifs et offensifs. Mais bien sûr qu'on y pense quand on est attaquant", a avoué le joueur formé au dans des propos accordés à l’émission Téléfoot ce dimanche.

Le titre de meilleur buteur est donc un objectif assumé pour Dembélé, au contraire du titre en Ligue 1, même si l’international espoir espère évidemment titiller le PSG. "Finir champions de ? Il faut y penser. Si on n’y pense pas, on n’y arrivera pas. Ça, c’est clair et net. Le PSG est conscient de ses qualités, de ses forces. Comme nous. À nous de répondre sur le terrain car on peut faire de grandes choses", a estimé le buteur lyonnais.

Les Bleus, pas pour tout de suite…

Sur TF1, l’ancien attaquant du est également revenu sur son été extrasportif, et surtout sur les rumeurs concernant un éventuel intérêt de , lequel a obligé son président Jean-Michel Aulas à fermer la porte. "Ça aurait été bizarre qu’il dise que je suis transférable. C'est une marque de respect de la part du président. Et à chaque fois que je suis sur le terrain, j'essaye de lui rendre. (…) Manchester United ? Je ne sais pas, du coup, ce n’était pas possible puisque j’étais intransférable", a assuré Dembélé.

Sans doute garde-t-il ça dans un coin de sa tête… Car l’heure est à l’apprentissage pour Dembélé. Ensuite, l’heure de trouver un plus grand club viendra. En même temps que celle des Bleus ? "Déçu de ne pas être appelé avec la France ? Non. Ça veut dire que je n’en fais pas assez. C'est un groupe qui a une histoire commune, à moi d'essayer de m'imposer. Ne pas jouer l' ne serait pas une déception. À moi de sortir du lot." Depuis le début de sa carrière, Dembélé a toujours su se débrouiller pour le faire.