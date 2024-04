Ligue 1 : Bonne nouvelle pour l'OM

L’Olympique de Marseille a reçu de bonnes nouvelles sur son effectif, dimanche.

L’Olympique de Marseille défie ce dimanche soir Toulouse à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1. Un match important que les Phocéens abordent quand même avec un effectif décimé. Le club est notamment miné par plusieurs indisponibilités, blessés comme suspendus. Mais à quelques heures du choc contre le Téfécé, Marseille a reçu de bonnes nouvelles sur l’état de certains de ses joueurs blessés.

Jonathan Clauss et Ismaila Sarr proches d’un retour

L’OM peut enfin retrouver le sourire. Décimé alors que la Ligue 1 est rentré dans son sprint final et à quelques jours d’une demi-finale aller de Ligue Europa, le club peut finalement pousser un ouf de soulagement. Blessé lors du match amical entre l’Equipe de France et le Chili en mars, Jonathan Clauss est toujours indisponible. Une absence qui a obligé Jean-Louis Gasset à bricoler à plusieurs reprises en défense. Mais l’international français n’est pas le seul joueur qui manque à l’effectif marseillais.

C’est également le cas d’Ismaila Sarr, touché aussi lors de la dernière trêve internationale. Par ailleurs, les deux joueurs voient enfin le bout du tunnel. Comme l’avait annoncé Gasset en conférence de presse, Jonathan Clauss et Ismail Sarr feront leur retour dans la semaine. Si les deux joueurs ne devraient pas être de la partie contre Nice mercredi, ils devraient renouer avec le terrain 28 avril prochain lors de la réception du RC Lens.

L’OM toujours décimé

Jonathan Clauss et Ismaila Sarr reviennent au bon moment pour l’OM qui a de grandes échéances dans les prochaines semaines. Mais Jean-Louis Gasset ne pourra pas encore compter sur l’ensemble de son effectif. La date de retour de Valentin Rongier n’est toujours pas connue à quatre journées de la fin de la saison en Ligue 1. Aussi, l’OM fait-il toujours face aux absences de Chancel Mbemba, Bamo Meïté, Quentin Merlin et d’Emran Soglo. Ces forfaits s’ajoutent ensuite aux suspensions de Samuel Gigot et d’Amine Harit.