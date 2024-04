Prime Video ou Canal+, quelle diffusion TV et streaming pour Toulouse - Marseille ?

L'Olympique de Marseille se déplace à Toulouse, dimanche, pour la 30e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Après une belle semaine en Coupes d’Europe pour les clubs français avec notamment les qualifications en demi-finale du PSG et l’OM respectivement en Ligue des champions et Ligue Europa, place est désormais faite au championnat de France. En effet, Marseille se déplace à Toulouse pour son match de la 30e journée de Ligue 1, ce dimanche.

Marseille vise l’Europe

Toulouse FC (11e, 36 points) veut freiner l’Olympique de Marseille (8e, 39 points) pour se rapprocher d’une place européenne. S’ils avaient tenu tête aux Phocéens lors de la phase aller en arrachant le nul (1-1) au Vélodrome en septembre dernier, les hommes de Carles Martínez Novell veulent maintenant profiter de leurs supporters au Stadium afin de prendre le dessus sur un OM en manque de confiance ces dernières semaines. Vainqueurs du Stade Rennais (1-2) le weekend écoulé, les Toulousains veulent enchaîner une deuxième victoire.

De son côté, l’Olympique de Marseille veut reprendre la septième place à l’OL (41 points). Le club du Sud de la France ne veut plus s’arrêter après sa victoire qualificative du jeudi contre le SL Benfica (1-0, t.a.b 4-2) en quarts de finale retour de la Ligue Europa. Les hommes de Jean-Louis Gasset ont en effet mis fin à une série de cinq défaites d’affilée toutes compétitions confondues. La qualification en demi-finales de la Ligue Europa donne une motivation aux Phocéens d’aller chercher une victoire à Toulouse, ce dimanche.

Horaire et lieu de match

Toulouse – Marseille

30e journée/Ligue 1

Lieu : Stadium TFC

A 19 heures française

Les compos probables du match Toulouse - Marseille

Toulouse : Restes - Mawissa, Diarra, Costa, Nicolaisen, Suazo - Spierings, Caseres - Aboukhlal, Dallinga, Gboho

Marseille : Lopez - Garcia, Onana, Balerdi, Murillo - Kondogbia, Ounahi, Veretout - Henrique, Moumbagna, Aubameyang

Sur quelle chaîne suivre le match Toulouse - Marseille

La rencontre entre Toulouse FC et l’Olympique de Marseille sera à suivre ce dimanche 21 avril 2024 à partir de 19 heures sur Amazon Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass My Ligue 1.