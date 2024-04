OM - Atalanta, énorme coup dur pour Gasset

L’entraineur de l’OM, Jean-Louis Gasset, doit faire face à u, énorme coup dur en vue du choc à venir contre l’Atalanta Bergame.

L’Olympique de Marseille est toujours en lice en Europe. Le club phocéen a éliminé jeudi, le Benfica Lisbonne en quart de finale de la Ligue Europa. A présent, l’OM doit écarter l’Atalanta Bergame en demi-finale afin de retrouver une finale de Coupe d’Europe. Cependant, le club provençal sera diminué face au club italien. En effet, Jean-Louis Gasset sera privé de l’un de ses cadres. Un énorme coup dur pour l’entraineur olympien.

L’exploit de l’OM contre Benfica

Défait en quart de finale aller de Ligue Europa par Benfica (2-1), l’OM était face à son destin jeudi. Devant son public du Stade Vélodrome, le club phocéen a trouvé les ressources pour remettre les pendules à l’heure grâce à un but de Faris Moumbagna en seconde période.

L'article continue ci-dessous

Getty

Accroché lors des prolongations, Marseille s’est finalement imposé aux tirs au but pour le plus grand bonheur de ses supporters. Dans la foulée, le club olympien a été fixé sur le programme des demi-finales de la C3. L’OM va en effet, recevoir l’Atalanta le jeudi 2 mai au Vélodrome avant de se déplacer en Italie une semaine plus tard (jeudi 9 mai, ndlr).

Gasset privé de Gigot contre l’Atalanta

Cependant, Jean-Louis Gasset ne pourra pas compter sur l’intégralité de son effectif lors de la manche aller. Déjà privé de Jonathan Clauss, Valentin Rongier, Bilal Nadir, Amir Murillo ou encore d’Ismaila Sarr, tous blessés, l’OM va devoir se passer d’un autre joueur.

Getty

En effet, le vice-capitaine, Samuel Gigot ne pourra pas disputer le match aller contre les Bergamasques. Le défenseur français est suspendu pour cette affiche après avoir écopé un carton jaune à la 89e minute face à Benfica, jeudi. Jean-Louis Gasset devra encore bricoler dans son secteur défensif le 2 mai prochain.