Ligue 1, 8e j. : les stats à retenir après Bordeaux-PSG

Voici les statistiques Opta à retenir après la victoire de Paris à Bordeaux (1-0), comptant pour la 8ème journée de Ligue 1 Conforama 2019-2020.

Trois jours après sa défaite inattendue contre Reims à domicile, le PSG a rebondi en allant gagner à . Face aux Girondins, la tâche n'a pas été facile, mais les joueurs de la capitale ont su répondre présent et remporter la mise. Neymar a signé l'unique but du match, sur une offrande de Mbappé.

En première période, les Franciliens ont dominé les débâts, mais ils ne sont pas parvenus à concrétiser cette mainmise. Ça s'est mieux passé après la reprise et l'entrée en jeu du revenant Mbappé. Sans les brillants arrêts de Benoit Costil, le score final aurait même pu être plus conséquent.

En gagnant au Matmut Atlantique, Paris reprend les commandes du classement, abandonnées quelques heures plus tôt à . Les champions de ont ainsi très bien préparé leur visite à Istanbul. Bordeaux, pour sa part, cale et recule au 7e rang. Les Aquitains n'avaient plus perdu depuis la 1e journée. "Mais on reste dans la bonne direction", a assuré Benoît Costil au coup de sifflet final sur Canal+.

Les statistiques à retenir après Bordeaux-PSG :

Bordeaux n’a gagné qu’un seul de ses 17 derniers matches de contre Paris (6 nuls, 10 défaites), c’était le 15 mars 2015 au stade Jacques Chaban-Delmas (3-2). Les Bordelais restent d’ailleurs sur 9 rencontres sans succès face au PSG dans l’élite (3 nuls, 6 défaites), plus longue disette de leur histoire face à cet adversaire en L1.

Paris a inscrit au moins un but lors de chacun de ses 14 derniers matches contre Bordeaux en (29 buts au total), échouant pour la dernière fois le 26 août 2012 (0-0).

Paris a remporté 5 de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (1 défaite), soit autant que lors de ses 12 précédents (2 nuls, 5 défaites).

Bordeaux n’a remporté que 2 de ses 11 derniers matches à domicile en Ligue 1 (4 nuls, 5 défaites), c’était le 5 avril dernier contre Marseille (2-0) et le 14 septembre dernier contre Metz (2-0).

Paris a remporté ses 3 derniers déplacements en Ligue 1 sans encaisser le moindre but (2-0 à Metz, 1-0 à et 1-0 aujourd’hui), une 1ère depuis septembre-novembre 2018 (3 également).

Bordeaux a tiré 4 fois contre Paris (1 cadré) cet après-midi, son plus faible total lors d'un match de Ligue 1 à domicile depuis le 15 août 2007 (4 - face au Mans).

Neymar a été buteur lors de 5 de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (5 buts), après être resté muet lors de ses 2 précédents. Il a inscrit 4 buts avec Paris face à Bordeaux dans l’élite, sa proie préférée en compagnie de et .

Kylian Mbappé a délivré 2 passes décisives lors de ses 4 derniers matches de Ligue 1, soit autant que lors de ses 15 précédents. Il a délivré 7 passes décisives dans l’élite pour son équipier à Paris Neymar, seule la relation … Neymar pour Cavani est plus prolifique en L1 depuis 2017/18 (8 assists).

Kylian Mbappé, entré en jeu à la 60e minute pour Paris, a tenté 5 tirs et touché 13 ballons dans la surface adverse, soit plus que l’ensemble de l’équipe de Bordeaux sur la rencontre (respectivement 4 et 7).

Paris n’a pas encaissé le moindre but en Ligue 1 lorsqu’Idrissa Gueye était sur le pré (5 matches, 5 victoires, 5 clean sheets).

Avec Opta .