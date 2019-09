Tuchel, Mbappé… Les réactions après Bordeaux-PSG (0-1)

Paris a dominé Bordeaux sur ses terres ce samedi. A l’issue de la partie, les stars parisiennes ont fait part de leur satisfaction.

Dominé par Reims mercredi dernier, le PSG se devait de l’emporter ce samedi sur la pelouse de . La mission a été accomplie. Même s’ils ont dû prendre leur mal en patience, les champions de France ont rempli leur mission. Le mérite en revient notamment à Kylian Mbappé et Neymar. Le premier a servi le second pour le seul but de la partie. Après la rencontre, ils ont fait part de leur joie, tout en admettant qu’il y a besoin d’être plus efficace lors des prochains matches.

Kylian Mbappé (attaquant du PSG sur Canal+) : « Si on s’est dit qu’on va y arriver ? Lorsqu’on joue, on se dit qu’on doit y arriver et non pas qu’on va y arriver. Mais ce n'est pas facile. Il faut admettre que ces derniers temps, on fait moins peur. Les équipes se disent qu’elles peuvent. A nous de montrer lors des prochaines semaines qu’elles ne peuvent pas. Elles nous font courir de plus en plus. Mais quand tu ne gagnes les matches pas c'est normal que les équipes ont moins peur de toi. Il faut se remettre à gagner et à marquer beaucoup de buts (…) Moi rayonnant aujourd’hui. Je dois marquer un ou deux buts, j’ai retrouvé le rythme et j'ai fait marquer Neymar. Tout va bien. J'ai essayé de le chercher, et des fois j’aurais dû le faire et je ne l’ai pas fait. Et des fois c'était le contraire (…) Ma blessure est oubliée oui, même si aujourd'hui y avait un peu le frein. Ça va aller de mieux en mieux dans les prochaines semaines. »

Thomas Tuchel (entraineur du PSG sur Canal+) : "Mbappé a tout changé ? Non, parce qu'il a eu trois occasions nettes, mais il ne les a pas mises. Mais, il a apporté. On a eu sa vitesse, sa qualité et sa personnalité. On a dominé tout le match et on a eu beaucoup d'occasions. C'était notre meilleur match à l'extérieur. Je suis très heureux. Je suis juste déçu qu'on n'ait marqué qu'une fois. C'est resté serré jusqu'à la fin. Les équipes sont moins impressionnées par Paris ? Mais si on joue comme ça, ou comme contre le Real ou contre ... Bordeaux n'a fait que défendre, mais c'est à cause de nous. On a eu beaucoup d'énergie. Et on a aussi défendu ensemble. C'était une prestation pleine. Contre le qui va jouer ? Mbappé va jouer, mais je ne suis pas sûr qu'il va commencer. Aujourd'hui, on est que samedi et on verra."

Neymar (attaquant du PSG sur BeIn Sport) : "Trois buts décisifs pour moi ? C'est important, c'est pour ça que je suis là. C'est ce que j'ai l'intention de faire jusqu'au bout. C'est bien aussi de marquer dans des matches compliqués. Le retour de Mbappé ? Il est venu avec son football et son sourire, et ça fait plaisir."

Benoit Costil (gardien de Bordeaux sur Canal+) : "Les regrets sont plus sur la première mi-temps où on a voulu garder le ballon, mais pas vraiment jouer dans l'espace. On gardait le ballon, en ayant des temps de récupération, mais il fallait aussi essayer d'aller vers la surface. Mais l'adversaire est tellement rodé, sans même forcément le vouloir on a reculer. Mbappé change tout ? C'est un joueur de classe de plus sur le terrain. C'est là qu'on mesure la grande qualité de leur effectif. Mais je pense que dans l'esprit on a été performants. Défensivement, ça a été costaud. Il faut s'appuyer sur ces choses-là, même si on sait qu'il y a du travail. Mais je suis persuadé qu'on est dans la bonne direction."

Propos recueillis par Benjamin Quarez au Matmut Atlantique, à Bordeaux