Bordeaux-PSG (0-1) : plus belle la vie avec Mbappé et Neymar

Kylian Mbappé et Neymar n'ont eu besoin que de quelques minutes ensemble sur le terrain pour faire la différence ce samedi à Bordeaux (0-1).

C'est forcément plus facile quand ils sont tous les deux sur le terrain. On l'a encore vu samedi à (0-1). Entré en jeu à la 60e à la place d'un Sarabia décevant, Kylian Mbappé a retrouvé Neymar. Une association que l'on n'avait plus observée depuis la finale de la perdue contre Rennes (2-2, 5-6 tab), le 27 avril dernier, et qui a fait des étincelles en quelques minutes au Matmut Atlantique.

De retour de blessure après plusieurs semaines d'arrêt, Mbappé n'a joué qu'un peu plus d'une demi-heure. Mais ce fut suffisant pour redonner du peps à l'attaque parisienne qui en manquait cruellement jusqu'ici.

Tuchel avait annoncé la couleur

Comme l'avait pressenti le coach Thomas Tuchel, vendredi en conférence de presse, c'est bien l'ancien monégasque qui a fait la différence avec son compère Neymar lorsqu'il a déboulé sur l'aile droite pour servir le Brésilien seul devant la cage (0-1, 70e).

"Je suis convaincu qu’il est la clé, avec Neymar, pour nous apporter de la qualité et des solutions dans notre jeu, disait Tuchel vendredi. Il a été blessé et il ne faut pas trop attendre de sa part, il faut être patient. Il est de retour, mais il n’est pas possible de le voir jouer 90 minutes à son meilleur niveau et c’est normal. Ils aiment jouer ensemble avec Neymar et je suis convaincu qu’on peut montrer de belles choses demain."

Les deux stars offensives du PSG n'ont pas tardé à retrouver leurs automatismes. Mbappé aurait même pu inscrire son but, sans les interventions décisives du gardien bordelais Benoît Costil (63e, 79e). Un retour intéressant de la part de l'international français, qui a rappelé en quelques temps seulement que son entente avec Neymar pouvait faire des étincelles, surtout dans ce PSG trop souvent en manque d'inspiration offensive.

Benjamin Quarez, au Matmut Atlantique.