PSG, Neymar : "Je me suis planté à plusieurs reprises"

Le Brésilien a connu deux longues blessures au cours des dernières saisons et a parlé de la frustration de rester sur la touche.

De retour à la compétition depuis un peu plus d'une semaine, Neymar s'est montré étincelant face à et à l'Olympique Lyonnais, marquant deux buts et offrant la victoire à son équipe lors de ces deux rencontres de . Un retour en grâce après deux saisons compliquées gâchées par les blessures. Dans une interview accordée à The Mirror, Neymar a confessé qu'il travaille pour progresser dans son comportement et dans la gestion de sa frustration.

"Je ne suis pas un bavard. Je suis un gars très réservé, je garde les choses pour moi. Mais il arrive un point où je finis par être frustré, en colère, en train d'exploser et de ne pas communiquer correctement. J'essaie d'améliorer ça. Chaque fois que je dois avoir une conversation avec quelqu'un, j'essaie de parler. Et je pense que cela me fait du bien. Je pense que lorsque vous vous sentez bien mentalement, les choses se passent naturellement. Vous êtes plus susceptible de faire les bonnes choses", a expliqué l'attaquant du PSG.

"Honoré d'être un exemple pour les autres"

"Si vous n'allez pas si bien, les choses ne se passeront pas comme prévu. Parfois, c'est difficile parce qu'il faut toujours être parfait et en tant qu'être humain, c'est impossible. Je me suis trompé à plusieurs reprises et récupérer ma confiance a un prix élevé, mais je pense qu’il est normal que des êtres humains échouent, cela fait partie de la vie et grâce à ces erreurs, vous grandissez et apprenez. Mes parents, ma sœur, ma famille et mes amis, c’est pour eux que je joue au football et que je m’entraîne tous les jours, car je sais qu’ils sont toujours à mes côtés. Ce sont les gens qui m'ont aidé quand je n'avais rien, alors ils sont ma source d'inspiration", a ajouté le Brésilien.

L'attaquant du PSG est fier d'être un modèle pour les autres : "Quand la célébrité vous arrive, cela finit par être un peu étrange, mais vous vous y habituez. Je me sens fier et heureux. Je suis très honoré d’être un exemple pour d’autres. C’est une façon d’encourager. Donc, si je peux aider d'une manière ou d'une autre, j'essaie toujours de faire la bonne chose, jouer au football, prendre une photo ou faire un câlin. Je suis très heureux du soutien de tout le monde".

Neymar a admis avoir du adapté son programme d'entraînement pour éviter de nouvelles blessures : "Je fais des exercices préventifs avec mon entraîneur physique et mon physiothérapeute. C’est la pire période de la carrière d’un athlète. J'ai eu deux blessures graves en deux ans et ça m'a laissé sortir du football pendant pratiquement six mois. Cela m'a manqué de marquer des buts. Mais les blessures font partie de la carrière d’un athlète et nous essayons de nous préparer et de les prévenir. Si c'est le cas, il est si important de maintenir une bonne santé mentale pendant votre convalescence".