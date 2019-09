Ligue 1, 8e j. : les stats à retenir après Angers-Amiens

Voici les statistiques Opta à retenir après le match nul entre Angers et Amiens (1-1), comptant pour la 8ème journée de Ligue 1 Conforama 2019-2020.

Angers a calé pour la première fois de la saison à domicile en partageant les honneurs avec Amiens. Le SCO perd du terrain sur les équipes de tête, même si c'est loin d'être l'objectif déclaré du club.

Les hommes de Moulin étaient attendus pour confirmer leur bonne série, mais ils n'ont donc pas su faire mieux qu'un match nul. Ils étaient même menés au score et n'ont dû leur salut qu'à un très beau but de Rachid Alioui. Le but des Amiénois a été, lui, l'oeuvre de Mendoza à la 13e minute de jeu suite à une erreur de relance de Butelle.

Au classement, 13 places et 8 points séparent ces deux formations.

Les statistiques à retenir après Angers-Amiens :

Angers n’a perdu que 2 de ses 9 derniers matches de (5 victoires, 2 nuls), c’était à le 16 août (0-6) et à le 13 septembre (1-2).

Angers n’a perdu qu’un seul de ses 14 derniers matches à domicile en (7 victoires, 6 nuls), c’était contre Paris le 11 mai dernier (1-2).

Amiens n’a perdu aucun de ses 2 derniers déplacements (1 victoire, 1 nul), après s’être incliné lors des 3 précédents.

Amiens a encaissé au moins un but lors de chacun de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (11 au total), sa pire série depuis novembre 2017-février 2018 (11).

Angers a inscrit 7 buts dans les 15 dernières minutes en Ligue 1 cette saison, c’est au moins 4 de plus que toute autre équipe.

Angers a gagné 7 points après avoir encaissé le 1er but en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe. Inversement, Amiens a perdu 7 points après avoir ouvert le score en L1 2019/20, aucune équipe ne fait pire dans l’élite.

Rachid Alioui est impliqué sur 5 buts en 8 matches avec Angers en Ligue 1 cette saison (4 buts, 1 passe décisive), soit autant qu’avec Nîmes en 27 apparitions la saison dernière (5 buts). Il a inscrit 4 buts contre Amiens, soit l’adversaire qui lui réussit le mieux dans l’élite.

Le défenseur d’Angers Romain Thomas a délivré la 2e passe décisive de sa carrière en Ligue 1 (136 matches), la 1ère depuis le 20 octobre 2018 face à Reims.

L’attaquant d’Amiens Stiven Mendoza a marqué 3 buts lors de ses 4 derniers matches de Ligue 1, soit autant que lors ses 36 premiers.

Passeur décisif ce soir, le milieu d’Amiens Quentin Cornette n’avait plus été décisif en Ligue 1 depuis le 21 avril 2018 (2 assists contre ), soit 11 matches sans être impliqué sur un but dans l’élite.

