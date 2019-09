Ligue 1, 7e j. : les stats à connaître avant Monaco-Nice

Voici les statistiques Opta à connaître avant AS Monaco - OGC Nice, ce mardi (21h) au stade Louis-II, pour la 7ème journée de Ligue 1 2019-2020.

Leonardo Jardim et l'AS n'ont plus le choix, s'il veulent s'éviter une crise longue et profonde.

L'ASM est 19ème de après 6 journées avec seulement 3 points au compteur, son pire total à ce stade depuis plus de 60 ans...

Les Monégasques doivent absolument l'emporter à domicile ce mardi, pour retrouver la confiance et pour que leur entraîneur sauve son poste.

Face aux Monégasques se dresse l'OGC Nice, 3ème du classement, pour un derby de la Côte d'Azur qui s'annonce brûlant.

Un adversaire qui ne réussit pas trop à l'ASM : Monaco n’a gagné qu’un seul de ses 6 derniers matches contre Nice en (2 nuls, 3 défaites)...

Coup d'envoi à 21 heures pour ce choc de la 7ème journée du championnat de 2019-2020.

Les statistiques à connaître avant AS Monaco - OGC Nice :

Monaco n’a gagné qu’un seul de ses 6 derniers matches contre Nice en Ligue 1 (2 nuls, 3 défaites), après s’être imposé lors de 5 des 6 précédents (1 défaite).

L'ASM n’a perdu qu’un seul de ses 8 derniers matches à domicile contre Nice en Ligue 1 (4 victoires, 3 nuls), c’était le 27 septembre 2014 (0-1).

Monaco affiche 3 points après 6 rencontres en Ligue 1 2019/20, son pire total à ce stade depuis l’exercice 1956/57 (3 également en comptant 3 points pour une victoire).

Monaco n’a remporté qu’un seul de ses 15 derniers matches de Ligue 1 (6 nuls, 8 défaites) – dont aucun des 7 derniers (3 nuls, 4 défaites), plus longue série en cours.

L'OGC a gagné 5 de ses 7 derniers matches de Ligue 1 (2 défaites), après n’avoir remporté qu’un seul de ses 6 précédents (3 nuls, 2 défaites).

Monaco n’a gagné qu’un seul de ses 8 derniers matches à domicile en Ligue 1 (3 nuls, 4 défaites), c’était le 18 mai 2019 contre Amiens (2-0).

Nice a gagné 2 de ses 3 derniers déplacements en Ligue 1 (1 défaite), après n’avoir remporté qu’un seul de ses 12 précédents (5 nuls, 6 défaites).

Nice est une des 2 équipes à ne pas avoir réussi à garder sa cage inviolée lors d’un match de Ligue 1 cette saison (avec St Etienne), alors que seul Paris (17) avait accumulé plus de clean sheets que les Niçois lors de l’exercice précédent (16).

Incertain, l’attaquant de Monaco Wissam Ben Yedder a inscrit 7 buts contre Nice en Ligue 1, soit l’adversaire qui lui réussit le mieux dans l’élite.

Youcef Atal a inscrit 6 buts en Ligue 1 en 2019, c’est au moins 2 de plus que tout autre joueur de l'OGCN sur la période.

