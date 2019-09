Ligue 1, 6e j. : les stats à retenir après Nice - Dijon

Voici les statistiques Opta à retenir après le succès de Nice face à Dijon (2-1), pour la 6e journée de Ligue 1 2019/20.

L'OGC Nice de Patrick Vieira continue son bonhomme de chemin en . Samedi, les Aiglons se sont offert leur quatrième succès en six de parties. Ils avancent à un rythme d'européen, et cela leur permet de pointer à une honorable deuxième place au classement.

Contre le DFCO, le début de match n'a pas été facile, mais le Gym est parvenu à s'en remettre. En faisant appel à ses vertus collectives, mais aussi au talent de ses individualités. Dolberg et Ounas ont fait apprécier leur technique et leur complicité naissante sur le premier but, tandis que sur le second c'est Youcef Atal qui a fait étalage de toute sa classe.

Alors que Nice flirtent vers les sommets et se met à rêver en une saison encore plus réussie que la précédente, , lui, ne cesse de s'enliser. La formation bourguignonne n'a glané qu'un seul point en six parties. Après avoir échappé inextremis à la descente en mai dernier, les Dijonnais semblent se diriger tout droit vers le purgatoire.

Les statistiques à retenir après Nice - Dijon :

Nice a gagné 5 de ses 7 derniers matches de (2 défaites), après n’avoir remporté qu’un seul de ses 6 précédents (3 nuls, 2 défaites).

Dijon ne compte qu’un seul point après 6 matches de Ligue 1 cette saison, son pire total à ce stade de la compétition. 6 des 8 équipes ayant affiché 1 point ou moins après 6 matches de L1 au 21e siècle ont été reléguées en fin d’exercice.

Nice n’a perdu que 2 de ses 17 derniers matches à domicile en Ligue 1 (11 victoires, 4 nuls) : contre le 20 avril dernier (0-1) et Marseille le 28 août dernier (1-2).

Dijon a perdu 13 de ses 14 derniers matches de Ligue 1 à l’extérieur (1 victoire), dont chacun des 6 derniers.

Kasper Dolberg est le 1er joueur danois à avoir marqué en Ligue 1 sous le maillot de Nice sur les 50 dernières saisons.

6 des 7 buts de Youcef Atal avec Nice en Ligue 1 ont été inscrits à l’Allianz-Riviera.

L’ailier de Nice Adam Ounas n’avait plus délivré de passe décisive en championnat (Ligue 1 + ) depuis le 18 mars 2017 avec contre , soit la fin d’une série sans assist de 34 rencontres.

Le milieu de Nice Pierre Lees-Melou est impliqué sur 3 buts lors de ses 4 derniers matches de Ligue 1 contre Dijon (2 buts, 1 passe décisive).

Julio Tavares est impliqué sur 5 des 6 derniers buts de Dijon en Ligue 1 (4 buts, 1 passe décisive). Il a disputé son 100e match dans l’élite, tous avec le DFCO.

Passeur décisif ce soir, le milieu de Dijon Didier Ndong n’avait plus été impliqué sur un but en Ligue 1 depuis le 7 novembre 2015 avec Lorient contre (1 but marqué), mettant ainsi fin à 40 matches de disette.

Avec Opta .