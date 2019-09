Monaco, Jardim sur un siège éjectable ?

L'entraîneur de l'AS Monaco est en grand danger avant le derby face à l'OGC Nice. Le club de la principauté traverse une crise de résultat.

L'AS est en crise. Après s'être manifesté par un communiqué la semaine dernière, les supporters du club de la principauté ont envoyé un message très clair à leurs joueurs à l'issue du match nul contre le samedi soir : il faut à tout prix remporter le derby contre l'OGC Nice. L'AS Monaco connaît un début de saison très compliqué et pointe à la dix-neuvième place du championnat de . Le club du Rocher va devoir vite réagir pour éviter de revivre une saison galère comme l'an dernier.

Et bien évidemment dans ces cas-là, dans le football moderne, c'est l'entraîneur qui est en grand danger. Revenu en janvier dernier après avoir été limogé au mois de novembre, le Portugais serait sur un siège éjectable selon les informations de L'Equipe. Ces derniers jours des rumeurs concernant un éventuel successeur à Leonardo Jardim ont pris de l'ampleur. Les noms de Claude Puel ou encore José Mourinho ont été cités.

Nice, la dernière chance ?

L'article continue ci-dessous

Avec six matches joués, trois points, zéro victoire, sept buts marqués, quatorze buts encaissés, Leonardo Jardim doit être conscient qu'il doit relever la barre au plus vite. Mais le Portugais a été confirmé dans ses fonctions par ses supérieurs ces dernières semaines et préfère garder son calme comme il l'a montré en conférence de presse après le match nul contre Reims : "Je sens toujours la même chose, le président est toujours le même. On est restés toujours droit. On est deux personnes qui se respectent beaucoup et on sait bien ce qu’il se passe. J’ai toujours eu un grand soutien de sa part, même quand je suis parti".

"Il n’y a rien de personnel. L’entraîneur est toujours responsable des mauvais résultats (...) Un ami dit que sa valise reste toujours derrière la porte, les entraîneurs sont comme ça... On joue toujours notre avenir", a ajouté Leonardo Jardim. L'AS Monaco serait bien inspirée d'ouvrir son compteur victoire dès ce mardi lors du derby contre l'OGC Nice, ou tout. du moins de ne pas perdre cette rencontre. Une défaite contre le rival niçois fragiliserait encore plus Leonardo Jardim.

Une chose est sûre, si Leonardo Jardim n'est pas encore complètement sur la sellette, il va devoir redresser la barre au plus vite car les dirigeants de l'AS Monaco, qui ont déclaré vouloir lui laisser du temps après les arrivées tardives des recrues lors du mercato estival, ne laisseront pas un temps illimité au Portugais. À Leonardo Jardim et l'AS Monaco de faire taire leurs détraceurs dans les prochains jours.