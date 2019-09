OGC Nice, Vieira : "Monaco n'est pas à sa place"

L'entraîneur de Nice ne veut pas voir ses joueurs s'enflammer et sous estimer l'AS Monaco avant le derby.

Vainqueur de samedi soir, l'OGC Nice s'est installé sur le podium de la . Une situation idéale pour les Aiglons, dont le début de saison est plus que positif malgré un recrutement tardif, avant de se déplacer chez le voisin monégasque ce mardi soir. Une rencontre capitale surtout pour les supporters. En conférence de presse, Patrick Vieira a appelé ses joueurs à rester calme malgré l'enjeu et l'importance de ce derby.

"Ce sont des matches importants : importants pour le club, pour les supporters, quand on voit l'engouement autour du match. Mais ce qui est important pour nous, ce sera de vraiment se concentrer sur le jeu et de faire un bon match. On sait qu'il y aura plus d'engagement que d'habitude parce que c'est un derby, mais on devra être le plus calme possible", a martelé l'ancien milieu de terrain d' à la veille du derby contre l'ASM.

"Ce n'est que le début du championnat"

L'entraîneur de l'OGC Nice ne compte pas sous-estimer l'AS , dix-neuvième de , capable du meilleur comme du pire : "Ils sont dans une période un peu compliquée, mais c'est une équipe qui n'est pas à sa place au vu de son effectif. Monaco est une grande équipe du championnat, avec de fortes individualités. Nous, on va être concentré sur le talent qu'il y a sur le terrain, pas sur le classement".

Patrick Vieira intègre ses recrues petit à petit dans son onze de départ. Très attaché au jeu produit par son équipe, l'entraîneur français estime que les Aiglons peuvent, et doivent, faire encore des progrès dans ce domaine dans les prochaines semaines : "On a un peu trop subi lors des derniers matchs. Mais nos prestations restent satisfaisantes. Monaco a de vraies armes offensives, beaucoup de solutions en attaque".

Troisième de Ligue 1, Nice n'est pas focalisé sur son classement actuel, à en croire Patrick Vieira : "Il n'y a pas besoin de leur faire oublier le classement. Les joueurs ont la tête sur les épaules. Ils savent que ce n'est que le début du championnat. Le message est clair : il faut vraiment se concentrer sur notre jeu, pas sur les points. Mais on n'a pas volé nos points. Les joueurs sont récompensés par rapport à leur travail, à ce qu'ils ont montré depuis le début de la saison".