Monaco, Leonardo Jardim : "Un moment difficile"

Le coach monégasque a admis qu’avec son équipe il était en train de traverser une passe très compliquée.

L’AS a enchainé samedi soir un sixième match d’affilée sans victoire en . Sur le terrain de Reims, les joueurs de la Principauté ont dû se contenter d’un peu glorieux 0-0. Dans la situation dans laquelle ils se trouvent, ce point récolté ne les fait guère avancer.

Après la rencontre, Leonardo Jardim s’est présenté devant les journalistes. Et le coach portugais n’a pas cherché à enjoliver le tableau. Il conçoit qu’il y a urgence, et qu’il est important de ne surtout pas baisser les bras. « J'ai l'habitude de ne pas me cacher et de prendre mes responsabilités, a-t-il d’abord lâché. Nous sommes en reconstruction et c'est difficile de passer d'un cycle négatif à un cycle positif. C'est pesant, je préférerais gagner les matches et avoir plus de 80 points comme on l'a fait dans le passé. C'est un moment difficile, on doit serrer les dents et continuer à travailler. »

« Les joueurs ont bien respecté les consignes »

Tout en tirant la sonnette d’alarme, le coach portugais a tenu à souligner qu’il était content de la prestation du jour de ses protégés : « C'était important de ne pas prendre de but. On est déçu de ne prendre qu'un point mais je suis content du comportement de mes joueurs qui ont bien respecté les consignes. Je pense que le match nul est justifié. Quand on n'a que 3 points en 6 matches, les joueurs manquent forcément de confiance. »

Un discours positif qu’ont également tenu les joueurs, soucieux de s’accrocher à ce qu’il y a d’encourageant dans cette sortie en terre champenoise. Le milieu de terrain Tiémoué Bakayoko a notamment confié : « On s'est peut-être rassuré en défense car on n'a pas encaissé de but mais on est toujours à la recherche de cette victoire donc on est forcément déçu. Ce n'est toujours pas assez, il faut en faire plus, ce n'est pas une question de tactique ou de composition ».