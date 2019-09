Ligue 1, 4e j. : les stats à retenir après Reims-Lille

Voici les statistiques Opta à retenir après Stade de Reims - LOSC (2-0) ce dimanche à Auguste-Delaune, pour la 4e journée de la saison 2019-2020.

Alors qu'ils restaient sur un brillant succès contre l'ASSE, les hommes de Christophe Galtier sont de nouveau retombés dans leurs travers en championnat. En déplacement à Reims, ils ont dû s'incliner et ont manqué ainsi l'occasion de recoller aux équipes de tête.

Les Nordistes auraient pu aspirer à un résultat positif, mais pour cela il aurait fallu qu'ils terminent le match à onze. Or, le Turc Yazici les a plombés en début de la deuxième mi-temps, en récoltant un rouge évitable. Et la partie a alors basculé en faveur des Champenois.

Doumbia et Oudin ont signé un but chacun et permis ainsi à leur équipe de récolter son deuxième succès de la saison. La bande à Guion ne sait manifestément gagner que face aux "gros" du championnat puisque son premier succès avait été acquis face à l'OM. Avec cette victoire, Reims double son adversaire du jour au classement (6e contre 9e).

Voici les statistiques d'Opta à retenir après cette rencontre de la 4ème journée de 2019-2020.

Les statistiques à retenir après - LOSC (2-0) :

Reims n’a perdu aucune de ses 11 dernières réceptions de Lille en (8 victoires, 3 nuls), son dernier revers à domicile face aux Dogues dans l’élite remontant au 20 août 1966 (0-1).

Reims a gagné 4 de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (1 nul, 1 défaite), après n’avoir remporté aucun des 7 précédents (3 nuls, 4 défaites).

Lille a perdu 3 de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (2 victoires), soit autant que lors de ses 25 précédents (14 victoires, 8 nuls).

Lille n’a remporté aucun de ses 6 derniers déplacements en Ligue 1 (3 nuls, 3 défaites), sa pire série hors de ses bases dans l’élite depuis janvier-avril 2018 (6 également).

Lille a écopé de 3 cartons rouges lors de ses 5 derniers matches de Ligue 1, soit autant que lors de ses 43 précédents.

Moussa Doumbia a inscrit son 1er but sur penalty en Ligue 1 sur sa toute première tentative. Le milieu de Reims est impliqué sur 3 buts lors de ses 7 derniers matches dans l’élite (2 buts, 1 passe décisive), soit plus que lors de ses 25 premiers (2 buts).

Rémi Oudin a inscrit le 1er coup franc direct de sa carrière en Ligue 1, lui qui avait marqué l’ensemble de ses 10 buts dans l’élite depuis l’intérieur de la surface jusque-là. Il est impliqué sur 15 buts en L1 depuis le début de la saison dernière (11 buts, 4 assists), au moins 5 de plus que tout autre joueur de Reims sur la période.

L’attaquant de Lille Jonathan Bamba a disputé son 100e match en Ligue 1 aujourd’hui. Il a manqué le 1er penalty de sa carrière dans l’élite, après avoir transformé chacun des 6 premiers qu’il avait tentés.

Le défenseur de Lille José Fonte a concédé 14 penalties dans l’élite ( + Ligue 1) depuis ses débuts dans les 5 grands championnats européens en 2012/13, un record pour un joueur sur la période.

Christophe Galtier a perdu sa 1ère rencontre face à Reims en Ligue 1 après avoir été invaincu lors des 10 premières (4 victoires, 6 nuls). Le Stade de Reims était l’équipe affrontée le plus souvent par l’entraîneur de Lille sans s’incliner dans l’élite avant cette rencontre.

Avec Opta .