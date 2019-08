Gaëtan Laborde signe un nouveau contrat avec Montpellier

L’attaquant Gaëtan Laborde a paraphé ce lundi un nouveau contrat avec Montpellier.

Bonne nouvelle pour Hérault et tous ses supporters. Le club pailladin a fait signer ce lundi un nouveau bail avec son avant-centre Gaëtan Laborde. La durée de ce nouveau bail n’a pas été communiquée. Mais, selon plusieurs sources concordantes il s'agirait d'un contrat de trois ans.

Après avoir paraphé son contrat, l’ancien Nîmois a fait part de sa joie dans une interview accordée au site du club : « Je suis très fier et très heureux d’avoir prolongé. C’était vraiment ma priorité de rester ici cet été. Je suis très content de la confiance que les dirigeants me portent et je vais tout faire sur le terrain pour la leur rendre au maximum ».

Du côté de la direction, on est également très content du choix qu’a fait Laborde. « Je suis très content que Gaëtan soit impliqué dans le projet du club et prolonge son contrat avec nous, a indiqué le président du club, Louis Nicollin. J’espère qu’il va faire une belle saison, et d’autres belles saisons au MHSC, à l’image de celle qu’il a effectuée lors du dernier exercice. »

Pour rappel, la saison écoulée, Laborde a inscrit 10 buts en 29 rencontres de , participant grandement à l’excellente campagne du MHSC, achevée à la 6e place du classement.