Les rumeurs d'un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid démenties par Ancelotti

La superstar portugaise a vu un retour dans la capitale espagnole spéculé, mais son ancien entraîneur ne prévoit pas de retrouvailles.

L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a démenti des informations suggérant qu'il envisageait de ramener Cristiano Ronaldo à Santiago Bernabeu. Le quintuple vainqueur du Ballon d'Or a mis fin à un précédent passage dans la capitale espagnole en 2018 lors de son passage à la Juventus, géant de la Serie A. Il est maintenant entré dans la dernière année de son contrat à Turin et a été lié à divers clubs à travers le monde, dont le Real.

L'entraîneur de la Casa Blanca, Ancelotti, est au courant des rumeurs suggérant qu'il prépare un coup sensationnel pour ramener la superstar portugaise dans la capitale espagnole, mais l'Italien insiste sur le fait qu'ils n'ont aucune substance. Il l'a confirmé avec un message posté sur Twitter : " Cristiano est une légende du Real Madrid et il a tout mon amour et mon respect. Je n'ai jamais envisagé de le signer. Nous attendons avec impatience. #Go Madrid"

À 36 ans, Cristiano Ronaldo ne se verra probablement pas proposer un autre contrat à long terme par la Juventus. Il a continué à briller en Italie, avec 101 buts enregistrés en 133 apparitions, mais n'a pas réussi à remporter le Saint Graal de la Ligue des champions à l'Allianz Stadium. Il y avait eu beaucoup de discussions plus tôt cet été concernant le fait que les Bianconeri seraient disposés à conclure un accord si une offre appropriée se matérialisait.

Pourquoi Ronaldo est-il dans les rumeurs de transferts ?

L'article continue ci-dessous

Le Paris Saint-Germain a vu un mouvement évoqué à un moment donné, mais ils ont depuis acquis Lionel Messi en tant qu'agent libre, une fois l'Argentin laissé libre par le FC Barcelone. Un retour à Manchester United a également été spéculé, avant que les Red Devils ne signent Jadon Sancho en provenance du Borussia Dortmund, tandis que des liens étroits avec le Real en font des prétendants évidents dans toute ruée vers les transferts.

Ronaldo a cependant figuré en bonne place pour la Juve en pré-saison et devrait faire partie des plans de Massimiliano Allegri pour le match d'ouverture de la Serie A 2021-22 contre l'Udinese dimanche. Un des plus grands joueurs de tous les temps faisait partie de l'effectif du Real Madrid lorsque Carlo Ancelotti est arrivé pour son premier passage avec les Blancos en 2013. Sa saison la plus productive devant le but dans une carrière remarquable a été réalisée sous la direction de l'Italien, puisqu'il a trouvé la cible à 61 reprises en 2014-15.

Cristiano Ronaldo a marqué 51 buts au cours de la campagne précédente, ce qui a permis au Real Madrid de remporter le légendaire triomphe de La Decima en Ligue des champions. Carlo Ancelotti est parti à l'été 2015 et a depuis passé du temps avec le Bayern Munich, Naples et Everton.