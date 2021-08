"Cristiano Ronaldo ? Notre stratégie est différente de celle du PSG"

Face à la rumeur d’une arrivée de Cristiano Ronaldo, Monaco a clairement démenti, assurant que ce n’était pas dans le projet du club.

L’arrivée de Neymar au PSG en 2017 avait créé une excitation folle en Ligue 1. Quatre ans après, celle de Lionel Messi, dont le Brésilien voulait sortir de l’ombre, a dépassé tous les entendements. Quand les différents acteurs du football français se réjouissent de voir le sextuple Ballon d’Or rejoindre la Ligue 1, les fans du PSG ont réservé un accueil de rock-star à l’Argentin, qui n’a pas manqué de les remercier.

Et si notre bon vieux championnat, moqué aux quatre coins de l’Europe depuis des années, était désormais devenu celui où il fallait être ? C’est encore trop tôt pour le dire mais la simple pensée de voir Mbappé, Neymar et Messi sur le même terrain et surtout avec le même maillot à déclencher des passions. Et des jalousies.

Une jalousie de la part de certains clubs européens qui pointent du doigt le Fair Play Financier mais aussi de certains joueurs ? Cristiano Ronaldo ne s’est pas exprimé sur le sujet mais voir ce trio d’attaque à Paris ne doit pas ravir l’attaquant portugais.

Le PSG pour CR7 ?

D’ailleurs, une rumeur s’est propagée ces dernières heures avec un intérêt supposé de Monaco pour CR7. En cause ? Une rencontre entre le Portugais et le propriétaire russe du club de la Principauté, Dmitry Rybolovlev, dans un hôtel monégasque.

L'article continue ci-dessous

La Ligue 1, comptant désormais trois des peut-être cinq meilleurs joueurs du monde, peut-elle accueillir une nouvelle star en son sein ? Présent sur les ondes de RTL, vendredi soir avant le match de Monaco à Lorient, le vice-président de l'AS Monaco Oleg Petrov a démenti cet intérêt monégasque.

"Cristiano Ronaldo ? Je pense que notre stratégie est différente de celle de Paris, a noté Petrov. Un grand nom ? Je ne pense pas cette année. Peut-être quand le club jouera systématiquement la Ligue des champions et performera au plus haut niveau."

Pas de Cristiano Ronaldo à Monaco donc mais cela veut-il forcément dire que le Portugais ne jouera jamais en France ? Peut-être pas puisque le quintuple Ballon d’Or, à qui il reste un an de contrat à la Juventus, serait le favori pour remplacer Mbappé au PSG, en cas de départ du champion du monde 2018 dans un an.