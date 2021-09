Les premiers mots de Camavinga au Real Madrid

Fraîchement débarqué au Real Madrid, le jeune français a été présenté à la presse ce mercredi, après avoir effectué son premier entraînement.

Eduardo Camavinga au Real Madrid, le rêve prend forme. Une semaine après l'annonce officielle de son transfert vers la Maison Blanche, l'ex-milieu de terrain du Stade Rennais s'est entraîné pour la première fois avec ses nouveaux coéquipiers ce mercredi, avant de tenir une conférence de presse de présentation.

Sans complexe, le Français s'est livré sur ses ambitions personnelles, mais aussi sur sa joie de rejoindre un club aussi prestigieux dans lequel évoluent certains des meilleurs joueurs du monde. "L'idée est de jouer autant de minutes que possible. Je suis très heureux, c'est peut-être l'un des plus beaux jours de ma vie, comme celui où j'ai été appelé en équipe de France pour la première fois. J’aurai peut-être besoin d'un temps d'adaptation ou peut-être pas, on verra. Je me sens prêt", a-t-il confié.

"Le premier facteur n'est pas l'argent, c'est le plaisir"

"Évidemment, je vais essayer de jouer le plus vite possible, de faire partie du groupe le plus vite possible. Avec ma famille, nous avons pensé à tout et c'est la meilleure façon de me développer en tant que joueur et l'équipe nationale française viendra naturellement si je suis convoqué. Je suis très heureux d’être ici, c'est un rêve que j’ai depuis que je suis tout petit, je voulais jouer au Real Madrid. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même. Au moment où j'ai su que j'allais être un joueur de Madrid, j'étais très heureux. J'ai pensé à ma famille, à tous nos problèmes passés et c'est une immense fierté d'être là avec eux", s'est ensuite félicité l'ancien Rennais.





Désormais, l'objectif est d'apprendre chaque jour et de prendre un maximum de plaisir. "J'ai déjà dit que j’étais ici pour apprendre. Je dois montrer à l'entraîneur que je suis prêt, travailler dur et essayer de jouer des minutes et obtenir du temps de jeu. Le premier facteur n'est pas l'argent, c'est le plaisir. Le plaisir de réaliser un rêve que j'ai depuis que je suis enfant. Quand j'ai su que je pouvais signer à Madrid, je n'y ai pas réfléchi deux fois", a raconté Eduardo Camavinga, tout sourire face aux médias ibériques.

"Si je suis là c’est que je suis prêt à jouer"

Pour faciliter son intégration, l'international tricolore compte sur son compatriote Karim Benzema, lequel a été une idole de jeunesse. "Benzema est une idole pour tous les joueurs français, il est très sympa avec les jeunes. On le voit avec Vinicius. Et ou je me débrouille un peu en espagnol. Un poquito (rires)". S'il vit un rêve éveillé ces derniers jours, le grand espoir français se dit déjà tourné vers le match de dimanche, prêt à se faire une place malgré une concurrence qu'il sait très élevée.

"Honnêtement, si je suis là c’est que je suis prêt à jouer. C'est à l'entraîneur de décider mais je suis prêt. Je veux m'imprégner de leur expérience, apprendre. Ils font partie de l'élite depuis de nombreuses années. Je vais beaucoup apprendre sur le plan tactique et technique, c'est certain", a conclu le joueur de 18 ans, déterminé.