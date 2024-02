Les mots forts de Samuel Gigot sur Gattuso après son départ

Avant la réception du Shakhtar Donetsk, Samuel Gigot vient de se prononcer sur le départ de Gennaro Gattuso.

Après le match nul au match aller contre le Shakhtar Donetsk (2-2) en barrages de Ligue Europa, l’Olympique de Marseille accueille les Ukrainiens, ce jeudi, en manche retour. Accompagné de son nouvel entraîneur, le défenseur Samuel Gigot s’est prononcé sur le départ de Gennaro Gattuso. L’Italien a été mis à pied, lundi, au lendemain de la défaite à Brest (1-0).

Gigot accuse ses coéquipiers

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille n’en pouvaient plus avec les contreperformances de Gennaro Gattuso à la tête de la formation phocéenne. En effet, après une nouvelle défaite à Brest (1-0) quelques jours après celle contre l’OL (1-0), ceux-ci ont jugé bon de se séparer de l’Italien. Alors, Jean-Louis Gasset a été nommé dans la foulée. Mais pour Samuel Gigot, les joueurs sont responsables de l’éviction de l’ancien coach de Naples.

« Bien sûr qu’on est les premiers responsables. Lorsqu’un entraîneur est limogé on est les premiers responsables. On est très déçu de la situation mais il y a un nouveau coach. Il faut tous ensemble aller dans la même direction. C’est ça l’objectif le plus important, c’est le club et l’Olympique de Marseille. On a tous envie de se qualifier jeudi, c’est le plus important », a déclaré le défenseur central français en conférence de presse dans des propos rapportés par RMC Sport.

L'article continue ci-dessous

Getty

« On a failli pas mal de fois »

Pour l’ancien défenseur de La Gantoise, les joueurs sont moins indexés quand les résultats ne donnent pas. A l’en croire, les joueurs sont plutôt les premiers responsables et non les entraîneurs. Toutefois, il estime que l’OM est toujours capable de renverser la situation pour retrouver sa meilleure forme. Mais tout ceci passe par un groupe uni et déterminé.

« On n’a pas fait tout ce qu’il fallait sur le terrain, nous les joueurs. Dans le football, quand vous n’avez pas les résultats ça devient compliqué et le premier fusible c’est souvent le coach, malheureusement. Mais je pense que c’est nous les premiers responsables. On a à cœur d’inverser la situation », a ajouté Gigot, avant de poursuivre.

Getty

« Quand ça ne va pas on peut chercher beaucoup d’excuses. Mais il faut savoir qu’on a beaucoup de leaders dans le vestiaire. Après le plus important c’est ce qu’il se passe sur le terrain. C’est vrai qu’on a failli pas mal de fois. Ce n’est pas la première fois qu’on prend des buts dans les dernières minutes donc je pense qu’avec le nouveau coach on arrive vite à switcher mentalement pour inverser cette spirale négative », a-t-il conclu.