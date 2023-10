Lens – PSV Eindhoven : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le RC Lens et le PSV Eindhoven s'affrontent, ce mardi, dans le cadre de la 3e journée de Ligue des champions. Les dernières news ici.

C’est la reprise de Ligue des champions de l’UEFA après deux semaines d’absence. En effet, les Sang et Or donnent rendez-vous aux Néerlandais, ce mardi, au Stade Bollaert-Delelis dans le cadre de la troisième journée de la phase de groupes.

Les Sang et Or veulent enchaîner

Le début de saison compliqué du RC Lens ne définit pas ses récentes performances. Les Sang et Or, alors qu’ils ont connu un début très compliqué en championnat de France, ont pris leur destin en main depuis quelques matchs. Ils confirment d’ailleurs pour leurs sorties en Europe. Après son match nul contre Séville (1-1) d'entrée, le RC Lens a surpris Arsenal en corrigeant les Gunners (2-1) lors de la deuxième journée de la phase de groupes.

Getty

Leaders du groupe B avec quatre points au compteur, les hommes de Franck Haise, qui sont sur une série de six matchs sans défaites (trois nuls et autant de victoires). Sortis d’un match nul vierge de chez Le Havre (0-0) lors de la neuvième journée de Ligue 1, les vice-champions de France tenteront de l’emporter sur le PSV pour continuer de tenir les premiers rôles dans leur poule.

Getty

En ce qui le concerne, le PSV Eindhoven est en pleine confiance avant son déplacement au Stade Bollaert-Delelis, mardi à 21h. Leaders de l’Eredivisie, les Néerlandais sont invincibles en championnat cette saison, avec 9 victoires en autant de sorties. La dernière victoire était contre contre le Fortuna Sittard (3-1), samedi. Le PSV est lanterne rouge du groupe B de Ligue des champions avec 1 point au compteur. Les hommes de Peter Bosz ont été étrillés par Arsenal (4-0) à l’entame avant de se faire accrocher par Séville (2-2) lors de la précédente journée. Une victoire est très envisagée en terre ennemie ce mardi.

Getty

Horaire et lieu du match

Lens – PSV Eindhoven

3e journée de Ligue des champions

Lieu : Stade Bollaert-Delelis

A 21h française

Les équipes probables du Lens – PSV Eindhoven

Lens: Samba - Aguilar, Gradit, Danso, Medina, Frankowski - Mendy, Diouf - Sotoca, Wahi, Fulgini

PSV Eindhoven: Benitez - Teze, Ramalho, Boscagli, Van Aanholt - Schouten, Veerman - Bakayoko, Til, Lozano - De Jong

Sur quelle chaîne suivre le match Lens – PSV Eindhoven

La rencontre entre Lens et le PSV Eindhoven sera à suivre ce mardi 24 octobre 2023 à partir de 21h simultanément sur Canal + Foot et RMC SPORT 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur les plateformes dédiées aux deux groupes, My Canal et RMC Access.