Séville – Lens (1-1) : Les Sang et Or décrochent le nul d’entrée

En déplacement ce mercredi à l’occasion de la première journée de la Ligue des champions, Lens a accroché le match nul (1-1) contre le FC Séville .

Lanterne rouge de Ligue 1, le RC Lens retrouvait ce mercredi la Ligue des champions 21 ans après sa dernière participation. Les Sang et Or ont contraint le dernier vainqueur de la Ligue Europa, le FC Séville, au point du match nul (1-1).

Dans l'antre du Sanchez Pizjuan, Franck Haise a aligné une équipe en 3-4-2-1 pour le grand retour du RC Lens en Ligue des champions. Recrue estivale, Nampalys Mendy a connu sa première sous les couleurs artésiennes.

Petit poucet de cette poule de la poule, le RC Lens va évoluer en bloc bas dans les premières minutes. Séville a la possession dans ce début de partie mais Lens affiche sa volonté d’être présent dans les duels. Abdul Samed met un peu trop d’intensité dans son intervention et commet une faute au milieu de terrain.(5e). Quelques minutes après, Luis Ocampos va se signaler. L’Argentin attaque dans l’axe et passe deux Lensois, avant de voir son tir contré. Mais il avait allumé une première étincelle dans la défense des Sang et Or. (5e)

La défense lensoise est très mise à contribution dans ce début de partie, notamment sur les ailes. Corner à suivre pour les Andalous.(8e). c’est très logiquement que Luis Campos va ouvrir le score. Rakitic frappe le corner depuis le côté gauche. Ocampos est là au premier poteau pour placer une tête vicieuse, qui lobe un Samba surpris sur sa ligne et pas impérial sur le coup. 1-0 pour Séville !(9e) Sonnés, les français vont tenter de rétablir la marque.

Fulgini sauve les artésiens

Sur le côté droit, Frankowski parvient à passer son vis-à-vis et à entrer dans la surface adverse. Mais, plutôt que d’aller au bout, où il avait une belle occasion, il préfère faire la passe pour un partenaire au centre. Sauf qu’il y avait des Sévillans pour contrer la passe…(22e). Dans la foulée,Wahi obtient un coup franc juste devant la surface adverse, plein axe. Fulgini se présente pour tirer, et il place une frappe puissante côté droit. Le gardien adverse, Dmitrovic, est masqué au départ et ne peut que dévier le tir dans sa propre cage, lui qui est fautif sur le coup.(24e)

Le buteur Fulgini commet une charge irrégulière dans le dos de Juanlu et l’arbitre sort le jaune. C’est le quatrième avertissement pour les Sang et Or.Sur le côté droit, Fulgini est lancé dans la surface adverse. Il centre pour un partenaire, mais c’est bien contré par un Gudelj vigilant.

Lamela centre depuis le côté droit au second poteau. Ocampos est à la réception et place une reprise, sur laquelle Samba sort une magnifique parade avec un bras ferme. De quoi rassurer le gardien lensois après son erreur sur l’ouverture du score des Andalous.(31e)

Sur le côté droit, Rakitic adresse encore un très bon centre dans la surface lensoise. Lamela ne peut que prolonger du bout du pied, et Samba intervient alors en deux temps, alors qu’En-Nesyri était en embuscade.(43e)

Wahi est lancé dans la profondeur par Sotoca. Il se présente dans la surface andalouse, côté droit, et place un tir en angle fermé qui finit dans le petit filet sortant de Dmitrovic. Mais il est finalement signalé hors-jeu.(47e)

Sotoca sert parfaitement Wahi dans la surface adverse. Ce dernier choisit de contrôler puis de frapper, ce qui permet à la défense sévillane de contrer, alors qu’un tir en première intention aurait été plus judicieux.(55e).

Le RC Lens tient en échec le FC Séville (1-1) et prend son premier point de la campagne de la Ligue des champions.