En déplacement au Havre ce vendredi, le RC Lens n'a pu faire mieux qu'un match nul (0-0).

Ce vendredi, la Ligue 1 a fait son retour après la trêve internationale. En ouverture de cette 9ème journée, le RC Lens était en déplacement au Havre. Sur une bonne dynamique, les Artésiens avaient pour objectif d'enchaîner par une victoire mais c'est sans compter sur la résilience du Havre.

Lens fait du surplace

Avant d'affronter le PSV Eindhoven mardi à l'occasion de la 3ème journée de la phase de poule de la Ligue des Champions, le RC Lens était face au Havre ce vendredi. Les hommes de Franck Ha ise ont débuté la rencontre dans leurs dispositifs classique de 3-4-3. Avec un bloc structuré et organisé, la formation artésienne a eu les occasions les plus franches de cette rencontre mais a manqué de lucidité sur les derniers gestes. Les Sang et Or ont été écœurés par une équipe havraise bien en place défensivement.

Dans leur 4-5-1, les hommes de Isner étaient très disciplinés notamment dans les replis défensifs et sur les prises à deux avec une promptitude à réduire les espaces à l’adversaire. Une discipline tactique qui a été salvatrice pour la formation havraise qui a failli créer la sensation sur des situations offensives intéressantes de Mohamed Bayo. L'attaquant Guinéen a fait preuve d'inefficacité.

L'article continue ci-dessous

Lens tout prêt d'une bonne opération

Dans les ultimes minutes du match, le RC Lens a failli surprendre son adversaire. Sur une contre attaque éclaire, Florient Sotoca pensait délivrer ses coéquipiers mais le pied de Morgan Guilavogui était en position d'hors jeu. Et le but a été logiquement invalidé.

Le Havre est désormais 11e de Ligue 1, tandis que Lens est 14e mais enchaine un deuxième match sans succès à quatre jours de la réception du PSV en Ligue des champions.