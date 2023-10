Lens – Arsenal (2-1) : Wahi et Lens renversent les Gunners

Le RC Lens s’est imposé (2-1) ce mardi contre Arsenal à l’occasion de la 2éme journée de Ligue des champions.

Les Sang et Or ont réussi une prestation formidable ce mardi contre arsenal. Les artésiens se sont imposés (2-1) contre les Gunners.

Lens surpris d'entrée

La rencontre a mal commencé pour les lensois. alors qu’ils dominaient, les Sang et Or ont été cueillis à froid par les anglais. Gabriel Jesus sur une contre –attaque ouvre le score pour Arsenal (0-1,24é).

Zinchenko, des 35 mètres, recherche Havertz par-dessus la défense. A gauche dans la surface, l'Allemand est à la réception et tente une volée du gauche. C'est cadrée, et Samba repousse le ballon d'une manchette du gauche (20e).

Les Lensois organisent le pressing dans le camp d'Arsenal, mais les vice-champions d'Angleterre sont à l'aise techniquement pour ressortir le ballon (22e). Secoués par ce but des Gunners , les lensois vont réagir.

Machado égalise

Raya manque sa relance sur la droite. Machado récupère au milieu et donne aussitôt à Wahi dans l'axe. D'un bel enchaînement, l'attaquant décale Thomasson aux 20 mètres à gauche, qui enroule du droit. La frappe parfaite se loge dans le petit filet droit (1-1, 24e).

Après une récupération de Kevin Danso dans sa surface, les Lensois partent en contre. Mais le déficit de vitesse d'Adrien Thomasson permet aux Gunners de revenir (31e).

Après un coup franc à droite joué à deux avec Trossard, Odegaard met le ballon dans la surface. Gradit le dévie et ça arrive sur Gabriel, qui reprend de volée au second poteau. Ça s'envole dans le ciel de Lens (45+1). Havertz approche de la surface et décale Trossard à gauche. Le Belge mystifie Gradit et frappe de près. Samba repousse le ballon... Sur Danso, qui est tout près du CSC, mais le gardien lensois réagit bien et capte le ballon (50e).

Sur un centre venu de la gauche, Adrien Thomasson tente un extérieur du droit peu évident au premier poteau. C'est manqué. Sortie de but pour Arsenal.

Gabriel Jesus semble passer Facundo Medina à droite, mais le tacle du Lensois gêne le buteur d'Arsenal, qui laisser filer le ballon en sortie de but.

Mendy lance Thomasson, à la limite du hors-jeu, excentré à droite dans la surface. L'ancien Strasbourgeois centre en retrait pour Abdul Samed, qui frappe de l'entrée de la surface. Raya est battu mais le ballon flirte avec la poteau droit.

Elye Wahi héroïque

Frankowski sollicite un une-deux avec Sotoca au milieu et file à droite. Le latéral centre en retrait pour Wahi. La défense est aspirée vers le but et l'attaquant reprend en une touche du droit au point de penalty. Ça finit dans le petit filet gauche (2-1,64e).

Sur une passe par-dessus la défense de Declan Rice, Kevin Danso fait parler sa puissance physique pour prendre le dessus sur Gabriel Jesus dans la surface. Le défenseur récupère le ballon (77e).Ruben Aguilar est entré côté droit pour Lens. De fait, Przemyslaw Frankowski a changé de côté et évolue désormais à gauche, dans une équipe positionnée en 5-4-1 en phase défensive (84e).

Lens surprend Arsenal

Le RC Lens s'impose dans cette rencontre (2-1) contre une équipe des Gunners sans idées après la sortie de Bukayo Saka.

C'est une excellente opération pour les hommes de Franck Haise qui obtiennent leur première victoire en Ligue des Champions cette saison.