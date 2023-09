Le Real Madrid part en guerre contre la Liga

Le Real Madrid, et en particulier son entraîneur Carlo Ancelotti, s'est montré très critique à l'égard de la couverture de LaLiga

On peut dire que le Real Madrid est loin d'être satisfait de LaLiga depuis le début de la saison, notamment en ce qui concerne la couverture des matches avant et après la rencontre.

Le Real Madrid, et en particulier son entraîneur Carlo Ancelotti, s'est montré très critique à l'égard de la couverture de LaLiga, et en particulier des nouvelles introductions qu'ils jugent invasives. Il s'agit notamment de caméras dans les vestiaires et de microphones placés pendant les pauses, afin que les discussions de l'équipe puissent être entendues.

Les Blancos ont refusé d'autoriser LaLiga à faire ces deux choses avec leurs joueurs ou leurs entraîneurs, et ils ont maintenant poussé leur rébellion un peu plus loin. Selon Onda Cero (via Sport), le Real Madrid a envoyé un burofax à LaLiga, dans lequel il lui interdit de diffuser toute couverture d'avant-match ou d'après-match pour le match de samedi contre Getafe.

Cela signifie que la couverture officielle de LaLiga ne sera autorisée qu'à montrer le match (90 minutes plus les arrêts de jeu) et rien d'autre. On peut dire sans risque de se tromper que le Real Madrid prend ce problème très au sérieux.