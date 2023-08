Le Real accueille sa sixième recrue !

Vice-champion d’Espagne, le Real Madrid se renforce pour la nouvelle saison. Le club vient d’enregistrer sa sixième recrue estivale.

La possibilité de voir Kylian Mbappé venir au Real Madrid cet été ou l'autre, s’éloigne peu à peu. Puisque, dimanche, l’attaquant parisien a repris l’entraînement avec le groupe professionnel et semble être proche de renouveler son contrat pour une saison de plus, notamment jusqu’en 2025.

Le Real tient une nouvelle recrue

Vainqueur de l’Athletic Bilbao (0-2), samedi, pour son match de la première journée en Liga, le Real Madrid lance bien sa saison nonobstant l’absence d’un numéro 9 après le départ de Karim Benzema pour l’Arabie Saoudite.

Mais la Maison Blanche ne se soucie plus trop de son attaque en tant que telle. La priorité des Blancos en ce moment, c’est le poste de gardien de but. Avec la blessure de Thibaut Courtois, absent pour plusieurs mois en raison d’une blessure, l’équipe présidée par Florentino Perez vient de mettre la main sur son nouveau gardien, en plus de Lunin, qui a assuré contre Bilbao, samedi.

Le Real annonce vient d'annoncer le prêt sans option d'achat du gardien espagnol Kepa Arrizabalaga jusqu'au 30 juin 2024. L'ancien gardien de Bilbao sera présenté ce mardi et vient remplacer Thibaut Courtois, victime d'une grave blessure au genou. « Le Real Madrid CF et le Chelsea FC ont convenu du prêt du joueur Kepa Arrizabalaga, qui est lié au club cette saison, jusqu'au 30 juin 2024 », indique le Real Madrid dans son communiqué officiel.

La sixième recrue du Real Madrid

Ancien gardien de but de Valladolid, Kepa Arrizabalaga avait été acheté 80 millions d'euros par Chelsea, décrochant ainsi le titre de « gardien le plus cher du monde », sans jamais vraiment justifier ce tarif.

Il est la sixième recrue estivale du Real Madrid après les arrivées de Brahim Diaz, Joselu, Fran Garcia, Bellingham et Arda Guler.