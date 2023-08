Arda Guler, la très bonne nouvelle

Arda Guler avait fait des débuts prometteurs au Real Madrid en réalisant une série de performances impressionnantes lors de l'entraînement de pré-saison. Cependant, il a depuis subi un échec cuisant en se blessant au genou aux États-Unis.

Guler est rentré à Madrid la semaine dernière pour poursuivre son rétablissement à l'écart du reste de l'équipe première et, selon Mario Cortegana de The Athletic, il progresse bien. Il a terminé la première partie de son programme de traitement et se sent très bien.

Le Real Madrid surveillera le genou de Guler au cours des prochains jours, et s'il ne subit pas de contretemps, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas nécessaire de l'opérer.

Le Real Madrid espère que ce sera le cas, car une intervention chirurgicale aurait pour effet d'éloigner Guler du terrain pendant une longue période. Les Madrilènes espèrent qu'il se rétablira le plus rapidement possible, afin qu'il soit prêt et disponible pour l'action.