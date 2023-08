La réaction inattendue du Real à la possible prolongation de Mbappé

Le camp madrilène n’est pas resté sans réaction face aux échos émanant du PSG, faisant étant d’une prolongation à venir de Kylian Mbappé.

En froid avec sa direction parisienne pendant une bonne partie de l’été, Kylian Mbappé aurait fini par faire un pas envers ses responsables dans l’espoir d’un retour à la normale. Une démarche appréciée par le board et qui a débouché sur sa réintégration dans l’équipe première ce dimanche.

Mbappé n’ira certainement pas à Madrid cet été

Alors qu’il était déterminé à quitter le PSG libre l’année prochaine, le Bondynois aurait revu sa position. Dans les discussions qu’il a eues avec Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos, il se serait dit ouvert à un nouveau bail, à même de garantir au club une rentrée importante d’argent en cas de départ. Un rebondissement inattendu et qui a fait beaucoup de bruit en Espagne.

Les médias ibériques se sont empressés de commenter la volte-face de l’international tricolore. D’aucuns ont estimé que ce dernier a encore tourné en bourrique la Casa Blanca. Qu’il a utilisé le Real à des fins personnelles et qu’il a fait espérer Florentino Pérez pour rien. Ce n’est cependant pas du tout le son de cloche qu’il y a au sein de l’institution merengue.

Le Real n’est pas du tout contrarié

Le média Marca affirme que le Real n’était guère contrarié par les rebondissements qu’il y a eus ces dernières heures à Paris. Et, surtout, on ne considère pas du tout d’avoir « échoué » dans le recrutement de Mbappé. Le mot échec n’aurait été pertinent que s’il y avait eu une volonté de le faire signer cet été. Or, et on le crie fort à qui veut l’entendre, le cador espagnol n’a aucun moment cherché à recruter l’ancien monégasque durant le mercato en cours.

Le plan du Real concernant Mbappé reste le même depuis le début, à savoir passer à l’offensive l’été prochain lorsque le joueur au terme de son engagement avec Paris. L’idée est de ne pas avoir à dépenser d’indemnité de transfert pour ses services. Et si d’ici là, le capitaine de l’équipe de France venait à rempiler, ce qui apparait comme étant la grande tendance du moment, alors félicitations à lui et au PSG. Tel est le discours qu’on tiendrait du côté de Bernabeu.