Benzema et le Real Madrid, une rupture mal vécue

Après 14 années de mariage, Karim Benzema et le Real Madrid ont décidé de se séparer cet été. Une rupture mal vécue par les anciens tourtereaux.

Été 2009, Madrid. Karim Benzema rejoint le Real Madrid en provenance de l'OL. Une idylle est en train de voir le jour sous les objectifs du monde entier. Été 2023, Djeddah. Karim Benzema quitte le Real Madrid pour s'engager à Al Ittihad. Un mariage fructueux de quatorze prend étonnement fin sous l'oeil des caméras. On pense alors l'affaire close, les deux ex tentant de se reconstruire chacun dans leur coin. Mais en coulisses, la rupture est mal vécue.

Rupture difficile entre Benzema et le Real

Alors que la séparation semblait s'être déroulée à l'amiable malgré une prise de décision très rapide et qui a surpris tout le monde, la rupture entre Karim Benzema et le Real Madrid pourrait s'avérer plus difficile qu'il n'y paraît. Si les deux parties se sont officiellement quittées en bons termes, il existe des signes indirects qui ne trompent pas. Parmi eux, l'attaquant français, à peine arrivé en Arabie Saoudite depuis une semaine, s'est désabonné du compte Instagram du club madrilène. En réponse, les Merengue ont fait de même.

Rien de bien grave a priori, des enfantillages pour certains même. Sauf que cette manoeuvre n'a rien d'anodin, encore plus quand elle vient de Karim Benzema. L'ancien international français est en effet un grand adepte de la communication via les réseaux sociaux, et Instagram plus particulièrement. KB9 y publie régulièrement ses états d'âme et ses coups de gueule sous forme de proverbes revisités ou de punchlines toutes faites.

Parmi les prises de position qui avaient fait tiquer l'opinion publique, on se souvient notamment de ses nombreux lives (dont celui où a été prononcée la fameuse phrase « On ne compare pas la F1 et le karting ») mais aussi de ses habituelles stories énigmatiques postées pour viser quelqu'un sans le nommer ou faire passer ses messages auprès de Didier Deschamps (comme le fameux montage le représentant en train de dribbler le sélectionneur à la place des joueurs de l'Atlético de Madrid).

Plus comparable encore par rapport à cet échange d'unfollow, l'ancien attaquant de l'OL s'était déjà lancé dans pareille entreprise avec l'Équipe de France lorsqu'il a pris sa retraite internationale. Il ne s'agit donc bel et bien pas d'un acte innocent mais d'une revendication bien réfléchie. Un élément appuyé par une publication du Nueve incluant la légende « Tout était prévu ». Une manière sans doute de sous-entendre que le club a poussé son départ.