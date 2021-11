Le PSG trop critiqué ? Rothen répond à Leonardo !

Après la sortie remarquée de Leonardo, qui juge le PSG trop critiqué depuis le début de saison, Jérôme Rothen a répondu au directeur sportif parisien.

"Il y a une manière de parler, de critiquer, gratuite. C'est un peu trop. Par rapport au coach, par rapport aux grands joueurs qui sont arrivés cette année. On sait qu'on n'est pas bien mais la manière, là, c'est un peu trop. Tu peux dire qu'on n'est pas bien mais ça commence à dépasser les limites, là." Après PSG-Lille (2-1) vendredi, Leonardo a répondu aux critiques que subit - injustement selon lui - le club de la capitale.

Il faut dire que depuis le début de saison, Paris gagne mais ne convainc pas. Les stars, hormis Kylian Mbappé, ne sont pas au niveau attendu, et l’entraîneur Mauricio Pochettino peine à imposer sa patte. Match après match, malgré un bilan comptable plus qu’honorable, les mêmes critiques se répètent. Alors, sont-elles justifiées ou injustifiées ?

"Leonardo se voile la face"

Si Leonardo choisit la seconde option, l’ancien Parisien Jérôme Rothen a un autre avis. "Je trouve que Leonardo se voile la face sur certains sujets, a-t-il estimé sur RMC. Il y a trop de manques actuellement au PSG, que ce soit sur les principes de jeu ou les ententes entre les joueurs. Il y a des signes qui ne sont pas forcément bons. Les résultats sont là et on ne va rien dire dessus."

"Mais on est en droit de se poser des questions et de savoir pourquoi le PSG se met dans de telles situations. Pourquoi le PSG ne joue que 20 à 30 minutes par match ? En Ligue 1, ça peut suffire. Mais en misant que sur la réussite, au bout d'un moment, le boomerang revient dans la tête. Je trouve que Leonardo ne répond pas sur les interrogations. Il est temps d'accepter les critiques et d'y répondre", a conclu Rothen.

Les individualités, encore et toujours

Prochaine étape pour le PSG : Leipzig, mercredi, en Ligue des Champions. À l’aller, les Parisiens ont eu toutes les peines du monde pour dompter les Allemands (3-2). Mais ils ont fini par l’emporter, notamment grâce à un gros match de Mbappé et un doublé de Lionel Messi. Encore une fois, Paris a été sauvé par ses individualités. Un bon résumé de ce début de saison…