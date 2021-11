Leipzig-PSG : Lionel Messi forfait, Mbappé présent, découvrez le groupe parisien

Lionel Messi, touché aux ischios-jambiers, est officiellement forfait pour Leipzig-PSG mercredi. Kylian Mbappé fait bien partie du groupe.

Leipzig-PSG, ce sera sans Lionel Messi ! Touché aux ischios-jambiers, la star argentine est contrainte de déclarer forfait pour la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. En revanche, Kylian Mbappé fait bel et bien partie du groupe.

Ramos "retrouvera le gorupe dans les prochains jours"

Mauricio Pochettino a convoqué un groupe de 21 joueurs pour ce choc, et devra se passer de trois autres joueurs : Sergio Ramos, qui "continue son entraînement individuel et retrouvera le groupe dans les prochains jours" selon le communiqué du PSG, mais aussi Marco Verratti et Leandro Paredes.

L’Italien "continue ses soins pour sa lésion des muscles obliques gauche", tandis que l’Argentin a repris la course, 19 jours après sa lésion du quadriceps. À noter, également, que Rafinha et Juan Bernat n’ont pas été convoqués.

Le groupe parisien pour Leipzig-PSG :

Gardiens : Navas, Donnarumma, Letellier.

Défenseurs : Marquinhos, Hakimi, Kimpembe, Dagba, Kurzawa, Diallo, Kehrer, Mendes.

Milieux : Neymar, Di Maria, Danilo, Wijnaldum, Herrera, Draxler, Gueye, Dina Ebimbe.

Attaquants : Mbappé, Icardi.