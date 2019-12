Le PSG temporiserait pour Thiago Silva

La direction du PSG n’est pas du tout pressée de faire signer un nouveau bail à son capitaine, Thiago Silva, en fin de contrat à la fin de la saison.

Thiago Silva a un contrat avec le PSG qui expire en juin prochain. Et jusque-là rien n’indique que l’international brésilien va parapher un nouveau bail avec les champions de . C’est son souhait le plus cher, et il l’a reconnu dans une interview récente à France Football, mais ce n’est pas nécessairement celui de sa direction, comme nous le révélions il y a deux semaines.

Si l’on se fie à ce qu'indique L’Equipe ce mardi, il n’y a encore eu aucune discussion entamée pour la prolongation d’«O Monstro». Leonardo, le directeur sportif, joue la montre. Il sait qu’il est en position de force sur ce dossier, et il est disposé à attendre le printemps prochain pour éventuellement entamer les pourparlers. Le but est de voir si le chevronné arrière peut encore être performant lors des tours avancés de la .

Son salaire élevé pose problème

Thiago Silva (35 ans) a de quoi être déçu par sa situation, lui qui fait partie des joueurs les plus anciens de l’effectif. Ses dirigeants ne jugent pas utile de discuter de son futur pour l’instant, alors qu’ils l’ont fait pour ses deux coéquipiers Marco Verratti et Marquinhos. Son cas ressemble donc plus à celui d’Edinson Cavani, dont l’avenir dans la capitale française parait comme définitivement scellé.

Thiago Silva s’est fixé comme objectif de rester en Europe jusqu’à la 2022. Si le PSG le met à la porte, c’est un projet qu’il va avoir du mal à concrétiser. Du moins, avec les conditions financières qui sont les siennes actuellement. L’ancien joueur de l’ perçoit, pour rappel, un juteux salaire de 1.16 M€ par mois. Difficile d’imaginer un autre club européen s’aligner sur un tel montant. À noter que s’il n’est pas prolongé, l’international auriverde est libre de signer avec l’équipe de son choix à partir du mois de janvier prochain.