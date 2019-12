PSG - Leonardo : "On ne doit avoir peur de personne"

Dans un entretien accordé à Esporte Interactive, le Brésilien a évoqué les difficultés du club en C1, pointant du doigt une certaine peur de l'échec.

Souverain en , le l'est beaucoup moins à l'échelle continentale ces dernières années. Tout simplement trop fort pour le championnat de , le club de la capitale s'est souvent heurté à des désillusions en Ligue des Champions, une compétition dans laquelle il nourrit pourtant de grandes ambitions. De ce fait, le PSG a du mal à se défaire de son étiquette d'éternelle déception en C1, les critiques se faisant nombreuses au sujet d'un mental jugé défaillant.

"Cela n’arrive pas qu’au Paris Saint-Germain"

Heureusement, le club francilien peut compter sur son directeur sportif en la personne de Leonardo pour défendre ses intérêts avec fermeté. "Pour ce qui est de la fragilité mentale du PSG, je pense qu'on doit oublier un peu ce qui s’est passé les dernières années. Chaque année est différente. Quand on regarde les autres résultats, cela n’arrive pas qu’au Paris Saint-Germain", a d'abord analysé l'ancien de l' pour Esporte Interativo, avant de citer des exemples.

"Mais comme Paris est une équipe qui peut gagner mais n’a jamais remporté la Ligue des Champions, peut-être qu'il y a cette discussion quant à savoir si Paris réussira un jour. D’autres équipes l’ont gagné, mais Barcelone va à et perd 4-0 après avoir gagné 3-0. Ce sont des choses qui arrivent".

Pour pouvoir avancer, le Brésilien estime que le PSG doit regarder vers l'avant et arrêter d'accorder de l'importance aux échecs passés. "Nous, on doit sortir un peu de ce film. Parce que le fait d'avoir perdu un match l’année dernière ne veut pas dire qu’on va le perdre cette année. Si on analyse l’équipe joueur par joueur, on ne doit avoir peur de personne. On doit construire un objectif avec tout ça, en mettant toutes nos forces dans la même direction. Je pense que c’est ça le secret. Quand on arrive à faire ça, l’équipe est à chaque fois plus compétitive. Le secret est de construire cette synergie", a assuré Leonardo, déterminé.