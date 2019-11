PSG estuda não renovar o contrato de Thiago Silva

Com contrato apenas até junho de 2020, brasileiro é visto como 'obstáculo' para rejuvenescer o setor defensivo

A renovação de contrato de Thiago Silva no está em xeque. A Goal apurou que parte da diretoria do clube francês não é farovável à extensão do vínculo do veterano zagueiro, que é válido apenas até junho de 2020. A situação tem sido discutida com mais rigor nos últimos dias.

Com a possibilidade de assinar pré-contrato com qualquer equipe a partir de janeiro, o brasileiro de 35 anos tem a total confiança da comissão técnica, mas, internamente, é visto como um "obstáculo" no planejamento de rejuvenescer o setor defensivo.

No atual elenco do PSG, Thomas Tuchel conta com três jovens na zaga: Kimpembe (24), Diallo (23) e Kehrer (23), além de Bakker (19), que é lateral-esquerdo de origem, e Marquinhos (25), hoje cumprindo o papel de primeiro volante. Há ainda a intenção de contratar mais um jogador promissor para fortalecer a posição.

Ídolo e capitão do time, Thiago Silva chegou ao PSG em 2012/13, depois de três temporadas no . Já são sete anos no futebol da , onde conquistou 20 títulos oficiais: Liga Francesa (6x), Francesa (5x), (4x) e (5x).