Le message de soutien de Luis Enrique envers Mbappé

Kylian Mbappé est au cœur de critiques depuis le dernier match du Paris Saint-Germain à St. James' Park contre Newcastle, en deuxième journée de Ligue des champions. En conférence de presse avant le déplacement à Rennes, dimanche, pour la huitième journée de Ligue 1, l'entraîneur apporte son soutien à son attaquant.

Luis Enrique apporte son soutien à Mbappé

Après Didier Deschamps, Mbappé reçoit un autre soutien de taille. Mercredi, le Paris Saint-Germain a courbé l’échine devant les Magies (4-1) à St. James' Park dans le cadre de la deuxième journée de Ligue des champions. Auteur d’une copie indigeste ce soir-là, Kylian Mbappé est farouchement critiqué par les amoureux du football. C’est d’ailleurs le cas de Daniel Riolo, qui déplore la préparation et l’hygiène de vie du Bondynois. Aussi, les Anglais s’en sont pris au capitaine des Bleus en lui attribuant un surnom péjoratif.

Présent en conférence de presse, samedi, avant le match contre le Stade Rennais, dimanche, l’entraîneur des champions de France a été interrogé sur son attaquant. D’abord, le technicien espagnol a répondu en taclant les journalistes avant d’apporter son soutien à son numéro 7. "Je me souviens qu'il y a deux ou trois semaines, dans cette même salle, on m'a demandé ici si on était Kylian-dépendant parce qu'il venait de marquer sept ou huit buts. Maintenant, vous me demandez ce que Kylian doit faire parce qu'il n'a pas marqué sur ses derniers matchs... Il faut être un peu plus normal", a commencé l’ancien sélectionneur de la Roja.

Par ailleurs, Luis Enrique vole au secours de l’ancien attaquant de l’AS Monaco. "Il est à 100%. Les joueurs passent par différents états tout au long d'une saison. Ce n'est ni Superman quand il marque huit buts et ce n'est pas un joueur normal quand il ne marque pas. Tout n'est pas blanc ou noir, il y a tout le temps des nuances. Kylian est un joueur vital et déterminant pour nous. C'est un joueur décisif. Mon objectif en tant qu'entraîneur est de mettre en valeur ses atouts et qu'on ne voit pas ses défauts", a-t-il ajouté.

En attendant dimanche, Luis Enrique analyse son adversaire qu’il voit comme une équipe très joueuse, et qui peut mettre une énorme pression aux Franciliens. Il prévient en effet ses joueurs. "Rennes est une équipe parmi les meilleures du championnat, sans aucun doute. On aura la possession. Mais cette équipe peut nous presser. On devra bien défendre et bien presser. Joueurs de très haut niveau. Ce sera intéressant", a déclaré l’ancien coach du FC Barcelone.