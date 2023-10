Kylian Mbappé en méforme ? L'avis tranché de Deschamps

En conférence de presse, ce jeudi, Didier Deschamps s’est prononcé sur la forme actuelle de son capitaine Kylian Mbappé.

Bien qu’il soit meilleur buteur de Ligue 1, Kylian Mbappé affiche une forme décevante depuis quelques jours avec le Paris Saint-Germain. En témoigne d’ailleurs sa prestation indigeste en Ligue des champions, mercredi soir, contre le Newcastle United, lors de la deuxième journée.

DD ne s’inquiète pas pour Mbappé

Ce jeudi 5 octobre 2023, le sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps, s’est présenté en conférence de presse pour rendre publique la liste des joueurs convoqués pour les deux matchs du mois d’octobre. Notamment les affrontements contre les Pays-Bas en éliminatoires de l’Euro 2024 et en amical contre l’Ecosse.

Profitant de l’aubaine, le technicien français a été invité à se prononcer sur l’état de forme de son capitaine, Kylian Mbappé, méconnu depuis quelques jours sur les rectangles verts. Mais contrairement aux dirigeants parisiens qui devraient s’inquiéter des titres, qui pourraient leur échapper, Didier Deschamps ne s’inquiète pas. Ce dernier affiche un optimiste pour son joueur pour qui il espère une amélioration d’ici-là.

"Méforme? Il n'est pas au mieux de sa forme, bien évidemment à l'image des résultats de son club certainement. Kylian, avec tout ce qu'il est capable de faire, l'influence sur son équipe, ça a une grosse incidence. Est-ce que c'est sa période estivale où il n'a pas eu une préparation classique? Je n'ai pas d'inquiétude sur Kylian, son envie, son état d'esprit de compétiteur. Lui-même ne peut pas être satisfait de ce qu'il fait. Même quand il fait des choses bien, il a envie de faire mieux. Il y a encore des matchs ce week-end et les deux matchs avec la France", a déclaré DD.

Mbappé sous le feu de critiques

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain a perdu (4-1) face à Newcastle à t James’ Park en deuxième journée de Ligue des champions de l’UEFA. Au cours de ce match, l’ancien attaquant monégasque ’a tiré qu’une fois au but et n’a touché que 52 ballons sur le terrain, troisième plus faible total de son équipe.

Une prestation qui lui a valu plein de critiques. D’abord, le numéro 7 du Paris Saint-Germain a été critiqué par Daniel Riolo, journaliste et éditorialiste sur RMC Sport. Ce dernier déplorait la préparation du Bondynois et son hygiène de vie. En dehors du journaliste, Mbappé se voit attribuer un surnom péjoratif par les supporters anglais. Ceux-ci l’appellent "Kylian Mbedbug" (bedbug signifiant punaises de lit en anglais) sur la toile après la raclée face à Newcastle.