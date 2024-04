Le groupe du PSG face au Barça avec une grosse surprise

Le PSG est aux prises avec le FC Barcelone, mercredi soir, en ¼ de finale de Ligue des champions de l’UEFA. Le groupe parisien ci-dessous.

Dans le cadre de la manche aller des quarts de finale de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain reçoit le FC Barcelone, ce mercredi soir, au Parc des Prince. Pour ce faire, l’entraîneur de la formation francilienne, Luis Enrique, vient de dévoiler la liste des joueurs retenus avec d’énormes surprises.

Barcola et Mendes de retour

Pour prétendre passer les quarts de finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain devrait prendre une option ce mercredi soir (21 heures) contre le FC Barcelone au Parc des Princes avant le match retour le mardi prochain. Pour ce faire, le technicien espagnol du PSG a fait appel à ses 23 hommes qu’il juge capables pour atteindre cet objectif.

Blessé lors de la trêve internationale du mois de mars avec l’Espoirs de l’Equipe de France, Bradley Barcola fait son retour dans le groupe parisien pour affronter le FC Barcelone, ce mercredi soir. S’il n’a plus rejoué depuis tout ce temps, le joueur formé à l’Olympique Lyonnais, qui a récemment repris les entraînements, pourrait retrouver les terrains ce soir.

Alors qu’ils étaient absents le week-end dernier lors de la réception de Clermont (1-1) pour le compte de la 28e journée de Ligue 1, Keylor Navas, Nuno Mendes, Lucas Hernandez et Warren Zaïre-Emery sont également disponibles pour le match du PSG face au Barça ce soir.

Hakimi absent

Logiquement, on note l’absence d’Achraf Hakimi dans le groupe des 23 convoqués par Luis Enrique. Le latéral droit des Lions de l’Atlas du Maroc est suspendu en raison de l’accumulation de cartons jaunes. Marquinhos devrait le remplacer en tant que joker à ce poste ce soir contre les Catalans. Le Brésilien s'y connaît bien dans le rôle pour y avoir été utilisé sous Laurent Blanc.

Par ailleurs, comme on pouvait s’y attendre, Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele sont absents pour ce choc entre Franciliens et Barcelonais. Pour rappel, le coup d’envoi du PSG-Barça est attendu à 21 heures ce soir à 21 heures au Parc des Princes.

Le groupe du PSG contre le Barça

Gardiens : Donnarumma, Navas, Tenas

Défenseurs : Danilo, Skriniar, Marquinhos, Hernandez, Nuno Mendes, Beraldo, Zague

Milieux : Ugarte, Ruiz, Vitinha, Zaïre-Emery, Lee, Soler, Mayulu

Attaquants : Mbappé, Dembélé, Asensio, Ramos, Kolo Muani, Barcola